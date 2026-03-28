Savršen dan mladih 'vatrenih'. Sve tri reprezentacije pobijedile

Sve tri hrvatske nogometne reprezentacije u mlađim uzrasnim kategorijama pobijedile su u subotnjim utakmicama kvalifikacija za Europsko prvenstvo, i to bez primljenog gola. Dan je otvorila U-19 vrsta trijumfom nad Norveškom 1-0, nastavila U-17 reprezentacija pobjedom protiv Irske 2-0, a zaključila U-18 selekcija trijumfom nad Bugarskom 1-0.

Reprezentacija Siniše Oreščanina je u Varaždinu pobijedila golom igrača Osijeka Ivana Barića, efektno je primio svijeću na 20-ak metara i namjestio si šut s ruba šesnaesterca za pobjedu. Hrvatska je ranije svladala i Švicarsku (4-1) pa je sad na korak do plasmana na završni turnir koji se od 28. lipnja do 11. srpnja igra u Walesu, igrat će ga osam reprezentacija. U utorak od 12 sati u Varaždinu igra protiv vršnjaka iz Francuske.

- Ovo je potvrda svega što radimo u ovom ciklusu. Nemam nikakve zamjerke na način na koji dečki odrađuju, igraju i kako se ponašaju. Čestitke i mom stručnom stožeru, svi smo pravi tim i to nas krasi u ovom ciklusu. To je jedan od razloga zašto je ovako. Ima puno detalja zašto je ova generacija takva, skupljali smo iskustvo i u prošlom ciklusu - rekao je Oreščanin.

Hrvatska U-17, koju vodi Marijan Budimir, u Poljskoj je svladala Irsku golovima igrača Osijeka Jakova Dedića. I ta je selekcija besprijekorna jer je ranije svladala Slovačku 5-2, čeka je još dvoboj s domaćinom u utorak od 16 sati. I ovdje na Euro (igra se od 25. svibnja do 7. lipnja u Estoniji) prolazi samo pobjednik skupine koji će se ujedno plasirati i na Svjetsko prvenstvo u Katru u studenom.

Još jedna U-19 selekcija, zapravo U-18 jer se radi o godinu dana mlađim nogometašima, koju vodi Zoran Vulić, pobijedila je u Križevcima Bugarsku 1-0 golom Istrina seniora Raula Kumara u završnici nakon što je Tino Kusanović promašio penal. U prvom dvoboju ta je selekcija teško stradala od Španjolske (4-0), a u utorak će od 14.45 u Križevcima igrati protiv Engleske. Sustav natjecanja tu je drugačiji, tri selekcije prolaze u drugi krug, a tek nakon tri faze kvalifikacija slijedi završni turnir u Češkoj 2027.

. Zaslužena naša pobjeda, prvo poluvrijeme smo odigrali fantastično. Još uz ove uvjete… Znali smo što nam znači ova pobjeda i mislim da smo zasluženo pobijedili. Sada nas čeka Engleska, kvalitetu imamo i mislim da se možemo nadati dobrom rezultatu - rekao je izbornik Vulić.

Dakle, utorak će biti ključan dan za sve tri selekcije, a njima će se pridružiti i U-21 vrsta koju vodi Ivica Olić i koja u Osijeku od 17.30 igra protiv Turske. Šlag na tortu bit će u noći prijateljskim dvobojem A reprezentacije protiv Brazila u Orlandu.

