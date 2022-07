Sažetaka HNL-a više nema na YouTubeu. Evo gdje ih gledati i kako doći do novih TV kanala

Nova sezona domaćega nogometnog prvenstva, koje se službeno zove SuperSport Hrvatska nogometna liga, osim novog imena, donijela je još nekoliko promjena, pa tako i po pitanju videoisječaka s utakmica i sažetaka, što zanima mnoge ljubitelje.

Proteklih je sezona Hrvatska nogometna televizija na YouTubeu nekoliko sati po završetku svake utakmice objavljivala cjeloviti sažetak u visokoj rezoluciji i skupila respektabilnih 70.000 pretplatnika. No to više neće biti slučaj s obzirom na to da se HNTV početkom srpnja ugasio, a televizijska i internetska prava, koja je platio 44 milijuna eura za četiri sezone, ima Hrvatski telekom.

Sve isječke s utakmica i sažetke tako možete gledati isključivo na tportalu OVDJE. Za vrijeme prijenosa tamo objavljuju i golove. Zasad je slika u skromnijoj rezoluciji 720p, a s obzirom na najavljeni rast domaće lige u svim smjerovima javnost očekuje poboljšanje i po tom pitanju. Naime, utakmice se snimaju i emitiraju u full HD kvaliteti (1080p) na kanalu MAXSport 1. Od 10. kola jedna utakmica po kolu emitirat će se na HTV-u 2 (najčešće nedjeljom u 15 sati).

MAXSport 1 se može gledati u osnovnom paketu u sklopu MAXtv-a putem interneta, drugi kanal je u sportskom paketu, a korisnici satelitske televizije HT-a mogu pronaći oba u paketima Osnovni Extra, MAX Arena ili MAX Sport Plus.

HNL je dostupan je i korisnicima EVOtv-a (antenski sustav DVB-T2) u paketu Imam sve koji stoji 159,99 kuna mjesečno uz ugovornu obvezu od 24 mjeseca (samo kanal MAXSport 1). Nešto jeftiniju opciju ima Iskon.TV koji oba nova kanala nudi u paketu Sportski 2 za dodatnih 39 kuna mjesečno uz kanale Arenasporta 7, 8, 9 i 10, koji prenose Ligu prvaka i Europsku ligu.

Imate li drugog operatera, a želite kupiti pristup utakmicama i gledati ih na računalu, pametnom televizoru ili mobitelu unutar Hrvatske (pay-per-view), to više ne možete jer HT u samostalnu uslugu MAXtv To Go nije uvrstio MAXSport ni u sportski paket. I po tom pitanju ljubitelji domaćega klupskog nogometa očekuju bolje vijesti.

Zanimljivo, HNL se može gledati putem interneta u susjednoj Srbiji i Bosni i Hercegovini putem usluge Arena Cloud na kojoj su, po cijeni od 12,99 eura, uz ostale, dostupni svi kanali Arenasporta Srbije. Ta je televizija, naime, zadržala prava prijenosa i u novoj sezoni za te dvije države.

