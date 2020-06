Schalke 13 kola bez pobjede, a Jedvaj i ekipa svladali su Mainz

<p>Nogometaši Schalkea produžili su niz bez ligaške pobjede na 13 utakmica, nakon što su u dvoboju 31. kola njemačkog prvenstva odigrali 1-1 protiv Bayer Leverkusena.</p><p>Schalke je zadnju pobjedu u prvenstvu ostvario 17. siječnja protiv Borussije Mönchengladbach (2-0), a nakon toga je spojio šest remija i sedam poraza.</p><p>U susretu protiv "Apotekara", Schalke je poveo u 51. minuti golom <strong>Daniela Caligurija</strong> iz jedanaesterca, a izjednačio je<strong> Paulinho</strong> u 81. minuti.</p><p>U drugom nedjeljnom susretu Augsburg je na gostovanju pobijedio Mainz sa 1-0 ostvarivši važnu pobjedu u borbi za prvoligaški spas.</p><p>Pogodak odluke zabio je <strong>Florian Niederlechner </strong>u 43. sekundi utakmice.</p><p>Nakon ubačaja iz auta, Carlos Gruezo je ubacio u kazneni prostor, a Niederlechner se sjajno snašao pored trojice suparničkih igrača i zabio, kasnije se pokazalo, jedini gol na utakmici.</p><p>U 16. minuti utakmice došlo je do neugodnog sudara glavama između domaćeg napadača Taiwoa Awoniya i gostujućeg braniča Felixa Uduokhaija, nakon kojeg je Awoniy ostao ležati bez svijesti. Mladi 22-godišnji Nigerijac, koji je u Mainzu na posudbi iz Liverpoola, je nakon nekog vremena došao svijesti, ali je odmah prebačen u bolnicu na promatranje.</p><p>Do kraja utakmice Mainz je pritiskao, imao nekoliko lijepih prilika, ali nije uspio izjednačiti.</p><p>Bio je to sudar momčadi iz donjeg doma i susjeda na ljestvici. Augsburg je uoči utakmice bio na 14. mjestu sa 32 boda, dok je Mainz bio stepenicu niže s bodom manje. Iza njih je Fortuna na 16. mjestu koje vodi u dodatne kvalifikacije sa 28 bodova, koliko ima Werder, dok otpisani Paderborn na začelju ima 20 bodova.</p><p>Augsburg je ovom pobjedom 'došao do zraka' skočivši na 13. poziciju sa sedam bodova više od opasne zone tri kola prije kraja.</p><p>Hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj je za goste igrao od 70. minute.</p><p>Na ljestvici vodi Bayern sa 73 boda, Borussia Dortmund je druga sa 66 bodova, dok RB Leipzig na trećoj poziciji ima 62 boda. Bayer je četvrti sa 57 bodova, a Borussia Mönchengladbach na petom mjestu ima bod manje.</p>