Schildenfeld: Rijeka je najbolja momčad HNL-a. Hajduk ima trzavice na terenu, ali i televiziji

Zaključeno je i 26. kolo HNL-a u kojem je Rijeka u jadranskom derbiju uvjerljivo svladala Hajduk. Dinamo je pak konačno, uz dobru predstavu, dobio Lokomotivu, Šibenik bodove spasa pronašao protiv Istre. Slaven Belupo je u Velikoj Gorici nastavio sa sjajnim igrama, dok Osijek na svom terenu nije uspio srušiti Varaždin. Sve događaje iz proteklog kola za 24sata komentira Gordon Schildenfeld (39), bivši reprezentativac Hrvatske, a danas trener Vukovara...

Gorica - Slaven Belupo 0-3

Čak ću reći - očekivano. Slaven Belupo stvarno igra dobro ove sezone, odlično su posloženi, nižu dobre rezultate. OK, imaju nekih oscilacija, ali nikome nije lako igrati protiv njih. Gorica se i dalje bori za taj opstanak, nije me iznenadio ovakav rezultat ovog dvoboja. Slaven je vjerojatno najugodnije iznenađenje HNL-a.

Gorica i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Gorica će do kraja sezone voditi tešku bitku sa Šibenikom, nekako imam dojam kad god im pobjegnu na par bodova, Šibenik im se opet približi nekom pobjedom. Rekao bih da su Gorica i Šibenik u prvom dijelu sezone imali momčadi slične kvalitete, ali se Gorica dobro pojačala na zimu. Opet, nisu se još odljepili Šibenčanima, tu nas čeka velika bitka do kraja sezone.

Šibenik - Istra 1-0

Šibenik je svima, pa i sebi dokazao da može, da još ništa nije izgubljeno. Ma gledajte, kad ste Šibenik ili Gorica, svaka vam je utakmica do kraja sezone derbi. I uvijek igrate s boljima od sebe što nije jednostavno. Malo me iznenadila pobjeda Šibenika protiv Istre, Puljani mi stvarno izgledaju dobro, igraju dobar nogomet. Ali igraju nekako na "refule", malo dobro, pa malo loše i tako u krug.

Šibenik: HNK Šibenik i NK Istra 1961 susreli se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Šibeniku je ovo bitna pobjeda, uspjeli su dobiti nekoga iz sredine ljestvice, vjerujem da kod njih ima još dovoljno energije za ostanak u ligi. Vidimo da u klubu imaju puno problema, ali sad su dobili malo samopouzdanja. Njihov plan je jasan, Šibenik mora doma osvajati bodove, a vani nekako "preživjet".

Dinamo - Lokomotiva 3-0

Svi nekako čekamo da se Dinamo počne dizati, a sad im je krenulo. Polako su im se vratili najvažniji igrači, a najbitniji im je taj povratak Mišića. On je karika kakva je Dinamu nedostajala u sredini terena, on nekako sve poveže. Dinamo sad zabija, stvara prilike, a moguće da ih je konačno krenulo.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Odigrali su dobro protiv Slavena u Koprivnici, pa sad razbili Lokomotivu, hvataju taj priključak za samim vrhom. I jasno, barem oni mogu dobiti svakoga. Dinamo u svojim redovima ima jako dobrih igrača, sad je sjajan Luka Stojković. To su dečki koji će biti budućnost Dinama, vjerojatno i hrvatske reprezentacije.

Osijek - Varaždin 0-0

Osijek nije u nekoj formi, a Varaždin je sasvim dobra momčad. Teško mi je komentirati Osijek, dobro su krenuli u sezonu, sad su nekako stali. Ali opet, to je momčad koja u kratkom periodu dvaput dobije Dinama, u studenom im se doma izvukao i Hajduk, kad je završilo 2-2. Varaždin je pak na vrijeme riješio pitanje ostanka, imaju mirnu sezonu, a sad su promijenili dosta igrača.

Osijek i Varaždin sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječani se muče, nije im lako. Mladi su, imaju puno oscilacija, pa kad upadnu u krizu teško se iz nje izvade. Vidim da se tamo puno udara po treneru i nekim ljudima iz kluba, teška je situacija u klubu. Svi mi želimo naše trenere u našim klubovima, ali sve treba ostati na ljudskoj razini. Neka svi rade svoj posao, a klub će onda reći svoje.

Rijeka - Hajduk 3-0

E, ovo me malo iznenadilo. Barem rezultat. Rijeka i Hajduk se bore za naslov prvaka, tu je bilo najvažnije ne izgubiti, a na kraju Rijeka opet svima pokaže koliko vrijedi. Iskreno, Rijeka je definitivno naša najbolja momčad ove sezone, imaju karakterne igrače, dok sam od Hajduka očekivao više. Izgubili su od Rijeke na Poljudu, izgubili i sada, oba puta primili dosta golova.

Rijeka: Utakmica SuperSport HNL-a izme?u Rijeke i Hajduka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Riječani puno zabijaju, a malo primaju. I evo, ni Dinamo ni Hajduk još nisu našli rješenje kako igrati protiv njih. To ih gura, neka samo tako nastave. Nekako sam mislio da će Hajduk biti konkretniji u toj borbi za naslov, ali oni imaju trzavica na terenu, sad vidim da ih imaju i na televiziji. Mislio sam da će iskočiti dok se Dinamo dugo mučio, da je to njihova sezona, ali to nisu napravili.

Rijeka mi je puno življa na terenu, dok mi je Hajduk djelovao pretežak. Kao i Dinamo u prvom dijelu sezone. Puno su motoričniji i pokretljiviji od svojih konkurenata, a dobri su na lopti. I zbog toga svima stvaraju probleme. Evo, Hajduk ima Livaju, on je strašno kvalitetan, ali nije brz ili pokretljiv. I tu Splićanima nedostaje malo više kvalitete oko takvog igrača.