Scholesov sin De Ligtu: Nemoj u United, mi smo teško sranje

Nizozemski reprezntativac i kapetan Ajaxa Matthijs de Ligt (19) potpuno je zaludio sve vodeće europske klubove. Manchester United i Barcelona samo su neki od klubova koji čekaju u redu s basnoslovnom ponudom, ali za Arrona Scholesa (19) dileme nema.

- Koliko god bih volio vidjeti De Ligta u Unitedu, to mu nikako ne bih poželio. Idi u Barcelonu prijatelju i uživaj u karijeri, jer smo mi obično sranje od ekipe - rekao je sin Paula Scholesa koji je zvijezdani status stekao upravo u redovima 'crvenih vragova' i zasigurno mu neće biti drago čuti što njegov sin piše o voljenom klubu.

As much as I’d love to see De Ligt at United, I wouldn’t even wish that on him. Go to Barca and enjoy your career mate because we’re wank and have a team full of bell ends