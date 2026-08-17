Sebastien Pocognoli naslijedio Clarkea kao izbornik Škotske

Belgijski strateg Sebastien Pocognoli novi je izbornik škotske nogometne reprezentacije, objavio je Škotski nogometni savez.

Bivši trener Monaca zamjenjuje Stevea Clarkea, koji je dao ostavku nakon Svjetskog prvenstva.Ovaj 39-godišnji Belgijanac potpisao je dvogodišnji ugovor sa Škotskim nogometnim savezom i vodit će škotsku reprezentaciju u nadolazećoj Ligi nacija 2026./27, gdje Škotsku čekaju u Ligi B Švicarska, Slovenija i Sjeverna Makedonija.

Pocognoli, bivši lijevi bek i belgijski reprezentativac, predvodio je Union Saint-Gilloise do belgijskog naslova u svojoj prvoj sezoni kao izbornik (2024./25.). Svoje imenovanje opisao je kao veliku čast.

- Kad sam prvi put čuo za interes, odmah sam bio uzbuđen prilikom.Škotski navijači poznati su po svojoj strasti. To sam i sam iskusio kao igrač belgijske reprezentacije kada smo tamo igrali 2013. Zajedno s trenerskim stožerom učinit ću sve što je u mojoj moći da im osiguram momčad na koju mogu biti ponosni i da gradimo na uspjehu koji je moj prethodnik već postigao - dodao je.