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NAKON MUNDIJALA

Sebastien Pocognoli naslijedio Clarkea kao izbornik Škotske

Piše HINA,
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Sebastien Pocognoli naslijedio Clarkea kao izbornik Škotske
Foto: ALEXANDRE DIMOU
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Škotska dobila novog šefa! Belgijac Sebastien Pocognoli preuzima reprezentaciju i odmah kreće u lov na uspjeh

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Belgijski strateg Sebastien Pocognoli novi je izbornik škotske nogometne reprezentacije, objavio je Škotski nogometni savez.

Bivši trener Monaca zamjenjuje Stevea Clarkea, koji je dao ostavku nakon Svjetskog prvenstva.Ovaj 39-godišnji Belgijanac potpisao je dvogodišnji ugovor sa Škotskim nogometnim savezom i vodit će škotsku reprezentaciju u nadolazećoj Ligi nacija 2026./27, gdje Škotsku čekaju u Ligi B Švicarska, Slovenija i Sjeverna Makedonija.

Pocognoli, bivši lijevi bek i belgijski reprezentativac, predvodio je Union Saint-Gilloise do belgijskog naslova u svojoj prvoj sezoni kao izbornik (2024./25.). Svoje imenovanje opisao je kao veliku čast.

- Kad sam prvi put čuo za interes, odmah sam bio uzbuđen prilikom.Škotski navijači poznati su po svojoj strasti. To sam i sam iskusio kao igrač belgijske reprezentacije kada smo tamo igrali 2013. Zajedno s trenerskim stožerom učinit ću sve što je u mojoj moći da im osiguram momčad na koju mogu biti ponosni i da gradimo na uspjehu koji je moj prethodnik već postigao - dodao je.

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