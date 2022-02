Hrvatski rukometaš Luka Šebetić na početku je ove sezone iz francuskog Tremblaya stigao u ukrajinski Motor Zaporožje, a tada vjerojatno nije ni razmišljao da bi se jednog dana mogao zateći u ratnoj zoni. E, pa, upravo mu se to događa. Šebetić je, da stvar bude gora, u Zaporožje poveo i cijelu obitelj. Svi skupa sada gledaju kako što prije pobjeći iz države...

- Živa glava je u pitanju. Rekli su nam neki sastanak u klubu u petak, kao neki dogovor za dalje, ali nikome nije do sastanka tako da nitko nije ni pomislio otići. Ljudi spašavaju žive glave, obitelji, ovdje se puca i ne izgleda nimalo dobro. Glava je u torbi doslovno - rekao je hrvatski rukometaš za Sportske novosti.

Njegova je momčad prije samo dva dana gostovala u Kielce u sklopu utakmice Lige prvaka, a ruska invazija počela je tog trenutka kada je njihov zrakoplov dotaknuo tlo....

- Dakle, igrali smo u Kielcu Ligu prvaka, vraćali smo se doma i negdje iznad Zaporožja, prije nego ćemo se spustiti, jednostavno su se ugasila svjetla na aerodromu. Jedino što je bilo moguće u tom trenutku je okrenuti avion i krenuti u Kijev. Kada smo sletjeli tamo, za pet minuta je Putin objavio rat Ukrajini i u sljedećih deset minuta sve se zamračilo, aerodrom je evakuiran, a mi smo doslovno bili na ulici s torbama. Zračni promet ne postoji, klub je tražio bus ne bismo li se probili do Zaporožja, ali Kijev je blokiran, Zaporožje isto, i jako je veliki problem bio uopće stići izvan njegovih granica.

Kakvo je aktualno stanje?

- Ništa, sjeli smo u tri auta, samnom kompletna obitelj, ispred mene Malasinskas i Bokan, iza mene Molina i krenuli smo prema izlasku iz Ukrajine, ali to je jako teško, jer ratno je stanje, sve je zablokirano i sve izgleda poprilično dramatično. Kako ćemo uspjeti, hoćemo li uopće uspjeti, ne znam, vjerujem da hoćemo. Svi vjerujemo.

Utakmica ukrajinskog prvenstva protiv Odesse, koja se trebala odigrati u subotu, je odgođena, dok je sljedeći europski ispit Motora na rasporedu prvog dana ožujka. No, prema svemu sudeći, i ta će utakmica vjerojatno biti odgođena.

- Ma ništa to, ovdje je u pitanju živa glava i nitko uopće ne razmišlja o rukometu. Domaći igrači uz to imaju i zabranu napuštanja Ukrajine, tako da ne vjerujem da ćemo uopće igrati bili što do daljnjeg. Nisam ovo ni u snu očekivao, makar se kuhalo, makar se tamo na istoku već duže događaju problemi. Izgleda sve jako loše i jako smo zabrinuti – zaključio je Luka dok je veza trajno pucala, što nije nimalo čudno, da bi na kraju skroz pukla.