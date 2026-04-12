SERIE A

Sedam golova, tri Hrvata i ludi preokret! Inter pobijedio Como

Piše Bruno Lukas,
Sedam golova, tri Hrvata i ludi preokret! Inter pobijedio Como
Inter je u ludoj utakmici 32. kola Serie A pobijedio Como 4-3 i povećao prednost na vrhu na devet bodova ispred Napolija. Susret je obilježio i nastup trojice hrvatskih reprezentativaca

Nogometaši Intera povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na devet bodova ispred drugog Napolija nakon 4-3 gostujuće pobjede protiv Coma u susretu 32. kola do koje su stigli velikim preokretom. Como je poveo 2-0 golovima Vallea (36') i Paza (45'), ali Inter je okrenuo susret u svoju korist sa po dva pogotka Thurama (45+1', 49') i Dumfriesa (58', 72') da bi Cunha (89'-11m) pred kraj utakmice iz kaznenog udarca ublažio poraz domaćih.

Serie A - Como v Inter Milan
Petar Sučić igrao je od 56. minute za Inter, dok je Martin Baturina odigrao čitav susret za Como kod kojega je Ivan Smolčić u igru ušao u 67. minuti. Vodeći Inter sada ima 75 bodova, drugi Napoli je na 66, dok je Como ostao peti sa 58 bodova, dva manje od četvrtog Juventusa, a jednim više od šeste Rome.

