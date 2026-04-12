Sedam golova, tri Hrvata i ludi preokret! Inter pobijedio Como

Nogometaši Intera povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na devet bodova ispred drugog Napolija nakon 4-3 gostujuće pobjede protiv Coma u susretu 32. kola do koje su stigli velikim preokretom. Como je poveo 2-0 golovima Vallea (36') i Paza (45'), ali Inter je okrenuo susret u svoju korist sa po dva pogotka Thurama (45+1', 49') i Dumfriesa (58', 72') da bi Cunha (89'-11m) pred kraj utakmice iz kaznenog udarca ublažio poraz domaćih.

Petar Sučić igrao je od 56. minute za Inter, dok je Martin Baturina odigrao čitav susret za Como kod kojega je Ivan Smolčić u igru ušao u 67. minuti. Vodeći Inter sada ima 75 bodova, drugi Napoli je na 66, dok je Como ostao peti sa 58 bodova, dva manje od četvrtog Juventusa, a jednim više od šeste Rome.