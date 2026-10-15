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NAKON NEREDA

Šef Ajaxovih navijača: Zabava je gotova. Ostanite u hotelu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Šef Ajaxovih navijača: Zabava je gotova. Ostanite u hotelu...
Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Split pred okršaj Hajduka i Ajaxa gori od nereda: policija privela 57 huligana nakon pohoda 150 domaćih na Rivi, a Nizozemci poručuju navijačima da ostanu u sobama

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Policija je ovih dana imala pune ruke posla u Splitu u povodu utakmice Hajduka i Ajaxa i najavljenih nereda. U srijedu navečer tako je skupina od oko 150 domaćih krenula prema gostujućim navijačima na Rivi, policija je pritom privela 57 huligana.

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Kaos u Splitu VIDEO
Kaos u Splitu | Video: Čitatelj 24sata

- Zabava je gotova. Bilo je sukoba i napali su brojne navijače, ali sve sam to čuo iz druge ruke. Nisam još vidio nikakve snimke. Savjetujemo ljudima da danas ostanu u hotelskim sobama i do stadiona putuju s određenog mjesta sastanka - kazao je Fabian Nagtzaam, direktor i član upravnog odbora Ajaxove udruge navijača, za Algmeen Dagblad.

Na tribinama Poljuda najavljeno je oko 1600 Nizozemaca koji su ekspresno pokupovali ulaznice za svoj sektor na dvoboju prvog kola Konferencijske lige.

Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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