Šef Ajaxovih navijača: Zabava je gotova. Ostanite u hotelu...

Policija je ovih dana imala pune ruke posla u Splitu u povodu utakmice Hajduka i Ajaxa i najavljenih nereda. U srijedu navečer tako je skupina od oko 150 domaćih krenula prema gostujućim navijačima na Rivi, policija je pritom privela 57 huligana.

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- Zabava je gotova. Bilo je sukoba i napali su brojne navijače, ali sve sam to čuo iz druge ruke. Nisam još vidio nikakve snimke. Savjetujemo ljudima da danas ostanu u hotelskim sobama i do stadiona putuju s određenog mjesta sastanka - kazao je Fabian Nagtzaam, direktor i član upravnog odbora Ajaxove udruge navijača, za Algmeen Dagblad.

Na tribinama Poljuda najavljeno je oko 1600 Nizozemaca koji su ekspresno pokupovali ulaznice za svoj sektor na dvoboju prvog kola Konferencijske lige.