Šef Akademije 'bilih' zaplakao nakon uspjeha juniora u Europi: Netko mi je stavio luka u oči

Ovo smo ostvarili prvi put u povijesti kluba, ovo je povijesno. Mogu samo čestitati dečkima, staffu, skautima, cijelom klubu. Ovo će dinamizirati cijeli klub, da idemo naprijed, da napravimo od Hajduka veliki klub kao što i je. Mi moramo stalno biti u Europi, započeo je šef Akademije Hajduka Boro Primorac (68) nakon što su juniori 'bilih' prošli u polufinale Lige prvaka mladih boljim izvođenjem jedanaesteraca u gostima kod Borussije Dortmund (1-1, pen. 9-8).

Bila je to nova velika utakmica mladih nogometaša Hajduka, s tribina ih je u Njemačkoj bodrilo pet tisuća navijača, a oni su pokazali dalmatinski dišpet i hrabrost te slavili na Signal Iduna Parku.

- Penali su uvijek penali, drago je što smo prošli, ali čestitam dečkima na cijeloj utakmici. Pobijedili smo protiv velikog Dortmunda. Ovo je jedna od najboljih juniorskih ekipa koju sam vidio. Drago mi je bog navijača. Uvijek nam treba ovakva podrška. Zadovoljan sam zbog Torcide i Dalmacije. Ne mogu opisati koliko sam sretan - rekao je Primorac kojem su na oči navrle suze, a on se simpatično pokušao 'izvući':

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nisu me ponijele emocije, netko mi je stavio luka u oči - rekao je, a video možete pogledati OVDJE.

'Sljedeća utakmica je najvažnija'

Sad mladi Splićani imaju mjesec dana do novih velikih europskih utakmica, a polufinale je na rasporedu 18. travnja protiv Milana u švicarskom Nyonu.

- Ima još do Milana, igramo protiv Dinama i Lokomotive. Prvenstvo je jako važno. Do Milana je još mjesec dana. Živimo od tjedna do tjedna. Najvažnija je sljedeća utakmica. Sad uživamo, a onda krećemo raditi - zaključio je.

