Šef boksačkog saveza: Mateša i HOO rade glupane od svih nas!

Nije riječ o financiranju, nego su oni (HOO) odbili uopće potpisati širu listu prijava. Dakle, nismo mi donijeli konačan popis, već je HOO odbio potpisati širi popis koji je odredio izbornik. Taj popis je inače od 11. siječnja, dakle prije Prvenstva Hrvatske, a konačan pravi popis radi izbornik nakon Prvenstva Hrvatske.

Izjava je to predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza Bone Bošnjaka, koju prenosi savez.

Naime, nakon natezanja oko statusa Filipa Hrgovića, novi je sukob između boksačkog saveza i HOO-a kulminirao jer je HOO odbio prijaviti sve boksače koje je predložio savez za kvalifikacije za Olimpijske igre.

HOO tvrdi da svi boksači koje savez želi prijaviti nisu u 1. ili 2. kategoriji, te je popis srezao za šest imena. HOO ne želi niti “pokriti” troškove njihovog puta i nastupa na prvom turniru u Londonu (ožujak ove godine) jer po stavu HOO-a oni ne ispunjavaju kriterije, odnosno nisu sportaši 1. i 2. kategorije.

- Umoriše me više Šegota, Šavora, Čop i Mateša. Oni, dakle HOO, sustavno u zadnje vrijeme stvaraju probleme HBS-u i prave glupane od nas. Nemam više riječi. Naš boksački savez je zbog njih postao “savez slučaj” - tvrdi Bošnjak i najavljuje ostavku na mjesto predsjednika.

- Toliko sam povrijeđen da mi se gadi sve više. Ma, i nije sve ovo od jučer, već se vuče 3-4 godine. Sustavno se iz HOO već dugo stvaraju neki problemi u našem boksu. Od plaće Leonarda Pijetraja, koju su oni htjeli podijeliti s Hrgovićevim sadašnjim trenerom, od odlaska Hrgovića na olimpijske kvalifikacije itd. Budući da je HOO dobio sada od države više novca, umjesto da stimuliraju boksače, oni nama smanjuju - veli Bošnjak i pojašnjava:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kada se pojavila ta informacija o izmjenama kategorija, odgovoreno je “pa, to je sada izglasovano na Skupštini HOO-a u prosincu 2019.”. Upitali smo ih kada je to objelodanjeno, odgovoreno je da će ih staviti za dva dana na internet. Kada se pogledaju kriteriji za kategorizaciju boksa, juda, hrvanja, karatea, taekwondoa, vidi se da se boksu uskraćuju kategorizacije. Mi imamo 2-3 osnove za drugu kategoriju sportaša, dok ostali imaju još i Grand Prix turnire, Masters turnire, turnire A serije... Nama odobre samo tri A turnira, ali koji uopće i nisu za 2. kategoriju, već za 3. kategoriju. Tužno i žalosno - veli Bošnjak.

- Pritisak koji trpimo zadnjih dana od ujaka, majki, tetaka, očeva, trenera je toliki na nas, da to više nije za izdržati. Svi misle da smo mi nešto skrivili. Nama je neshvatljivo da jedan osvajač medalje, srebrni u svijetu, prvi u Europi, treći na OI mladih, konkretno Luka Plantić ne može na kvalifikacije. Jedna boksačica koja je prije manje od mjesec dana boksala za svjetski naslov, Ivana Habazin, nju također ne priznaju. HOO svaki dan mijenja priču. Jednom pričaju da Savez mijenja liste, što nije točno. Pa onda da neće oni nikome dopustiti da ide, ako se mi toliko bunimo. Dosad se nikada nisu mijenjali kriteriji za kategorizaciju 8 mjeseci prije OI i to program koji traje već tri i pol godine. Sada je to HOO napravio zbog novca, a dobili su više novca baš zbog olimpijske godine.

Osvrnuo se i na slučaj Damira Plantića, koji je “skinut” s olimpijskog programa zbog slučaja dopinga.

- Damir je “skinut” sa svih programa, a nema dokumentacija. Nema suspenzije! Nama nikada nikakav službeni dokument takvog tipa nije došao. Kada se prijavio na Prvenstvo Hrvatske, tražili smo od svih institucija da nam kažu kakav je njegov status. Josip Čop, glavni tajnik HOO-a nam je napisao da što se njih tiče “...HOO nije zaprimio nikakav dokument koji bi zahtijevao možebitnu suspenziju našeg sportaša...”. Međunarodna testna agencija (ITA) koji radi testiranja u boksu i koja je testirala u Minsku nam je poslala dopis u kojem piše “...pronađena mu je specifična supstanca koja nije na popisu zabranjenih sredstava, postupak je u tijeku. Damir Plantić nije preventivno suspendirani što se nas tiče može se natjecati na međunarodnim natjecanjima i natjecanjima nacionalnog saveza”. To je službeni dokument i o čemu sada dalje pričati?