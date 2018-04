Šef sudaca Kulušić: Pa nismo ludi da se profesionaliziramo

Ako želite ozbiljno popričati o sucima i suđenju u HNL-u, onda mi nemojte nastupati s tezom da je sve loše, da suci stalno griješe, i pitati me kad će se suci profesionalizirati, jer su to sve promašene teze. Pogrešaka ima, kao što ih ima i svugdje u svijetu, a hrvatski nogometni suci neće nikad biti profesionalci jer je to nemoguće, tvrdi prvi čovjek sudačke komisije Ante Kulušić i pojašnjava:

- Kod nas se od svega radi cirkus, pa tako i od utakmice Dinamo-Rijeka. Zebec je 44 minute sudio normalno, onda je propustio dosuditi kazneni udarac i isključujući drugi žuti karton Bradariću, da bi ga na koncu Riječani napali da ih je oštetio jer je kasnije opravdano isključio Bradarića?! A Bradarić je išao neoprezno na loptu đonom, i bez obzira što je Perić udario njega, to je bila opasna igra i čista opomena za Bradarića.

Iako se sve glasnije spominje mogućnost profesionaliziranja sudaca, Kulušić tvrdi da je to nemoguće.

- Niti mi imamo kapaciteta za tako nešto, niti potrebe. Čovjek bi trebao biti lud da se profesionalizira i gradi sudačku karijeru godinama, da bi na koncu radio za 10.000 kuna, a u 45. godini života ostao bez posla? Pa nismo mi Engleska, Njemačka ili Italija gdje suci zarađuju po 10.000 eura mjesečno, pa mogu nešto i uštedjeti. Naši suci mogu maksimalno zaraditi 7-10.000 kuna mjesečno, i to ne svaki mjesec.

Ali zato je moguće uvođenju video tehnologije, i na tome se intenzivno radi.

- Žao mi je što nisam išao u London na predstavljanje novosti vezane uz VAR jer sam bio u Americi s reprezentacijom, ali bili su Vučemilović i Pristovnik. Ja ću za dva tjedna u Poljsku jer nam se čini da je njihov model najprihvatljiviji. Idemo vidjeti na licu mjesta što oni koriste od tehnike, koliko kamera, reportažnih kola, i što je od toga primjenjivo kod nas, odnosno, što od toga ima nositelj TV prava i koliko brzo se može vratiti snimka spornog detalja. Suprotno nekim tvrdnjama VAR tehnologija nije svugdje ista, niti je svi žele. Plaćaju igrače stotinama milijuna eura, a puno im je milijun eura za video tehnologiju... Mi sada utakmice prenosimo sa šest kamera, s dodatne dvije iza gola, te dodatnim sucem u reportažnim kolima, vjerujem da bi to bilo dovoljno da se riješe sve sporne situacije. Pokušat ćemo osigurati financije da se nešto uvede i kod nas, barem u eksperimentalnoj fazi za sljedeću sezonu.

Do kraja sezone očekuje nas finale kupa u Vinkovcima između Hajduka i Dinama, i to će biti utakmica najvišeg mogućeg rizika. Pitanje je koga će izabrati za odgovornu ulogu dijeljenja pravde, ali tko god to bio, neće mu biti lako. I sigurno neće imati pomoć VAR-a.Jer...

- Uefa traži minimalno 6 mjeseci do godinu dana testiranja i prilagodbe prije nego video tehnologija uđe u službenu upotrebu, tako da od VAR-a ništa u Vinkovcima. Ali nadam se da nam neće ni trebati, iako, mi i kad uvedemo VAR naći ćemo nešto drugo da se svađamo i dijelimo. Jednostavno, takvi smo. Ako malo analizirate derbije u zadnjih nekoliko godina, vidjet ćete da se problemi u pravilu ne događaju na terenu, među igračima, nego ili na tribinama, ili u svečanim ložama. Od tamo dolaze i teške riječi, i uvrede, i podjele... – zaključio je Kulušić.

Prvoligaški sudac zaradi 2800 kn po utakmici

Naknade, putni troškovi i smještaj (na bazi noćenja s doručkom) za suca utakmice te pomoćnih sudaca podmiruju se iz članarine klubova, koja iznosi 360.000,00 kuna za jednu sezonu.

Naknade, putni troškovi i smještaj (na bazi noćenja s doručkom) za delegata isplaćuju domaćini susreta i to najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

1. HNL (po utakmici)

Sudac 2.800,00 kuna

Pomoćni sudac 1.800,00 kuna

Četvrti sudac 700,00 kuna

Dodatni sudac 1.200,00 kuna

Delegat 1.100,00 kuna

Kontrolor 1.100,00 kuna

2. HNL (po utakmici)

Sudac 1.000,00 kuna

Pomoćni sudac 700,00 kuna

Četvrti sudac 200,00 kuna

Delegat 500,00 kuna

Kontrolor 500,00 kuna



3. HNL (po utakmici)

Sudac 450,00 kuna

Pomoćni sudac 300,00 kuna

Četvrti sudac 150,00 kuna

Delegat 350,00 kuna



KUP (1/32, 1/16, 1/8 finala) i ( 1/4, 1/2, finale)

Sudac 600,00 kuna/1.600,00 kuna

Pomoćni sudac 400,00 kuna/ 1.200,00 kuna

Četvrti sudac 200,00 kuna/500,00 kuna

Delegat 300,00 kuna/600,00 kuna

Kontrolor 250,00 kuna/500,00 kuna