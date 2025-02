Šego je otišao, ali još jedan Splićanin prijeti Hajduku! 'Veza Dalmatinaca i Varaždina je jaka'

Ima neka tajna veza između Varaždina i Dalmatinaca, odnosno bivših igrača Hajduka. Nekoliko igrača, nakon što su ih prekrižili u Hajduku, pravi procvat doživjeli su u baroknom gradu. Posljednji primjer svakako je onaj Michelea Šege, koji je ove zime iz Varaždina transferiran u Hajduk.

Od bivših igrača Hajduka u Varaždinu su trenutno Luka Škaričić te Luka Mamić. Potonji je do Varaždina stigao preko Solina i Širokog.

Pokretanje videa... 01:48 Istra - Varaždin 0-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Ima nešto posebno između nas Dalmatinaca i Varaždina. Mnogi igrači procvali su u Varaždinu. Vjerojatno je to zbog toga jer mladi igrači u Varaždinu imaju mir, a klub je dobro posložen i stane iza mladog igrača. Ljudi su ovdje u Varaždinu srdačni, ali, naravno, nešto hladniji nego u Dalmaciji - priča nam Luka Mamić, 22-godišnjak koji je prošao cijelu Hajdukovu školu, a nakon juniora otišao je u redove drugoligaša Solina.

- Taman se u to vrijeme ukinula druga momčad, istjecao mi je ugovor i zahvalili su mi se. No, ne samo meni nego i još desetorici mladih igrača. Moj seniorski put počeo je u Solinu, a onda je uslijedila bosanskohercegovačka Premijer liga - ističe Mamić, koji se tamo afirmirao.

Varaždin i Lokomotiva sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Dobro mi je došla ta sezona u BiH. Ta liga je specifična, po kvaliteti između prvog i drugog ranga hrvatskog nogometa. Tamo sam se izgradio kao igrač, ali i očvrsnuo kao čovjek - ističe Mamić, koji je bio standardan igrač Širokog.

- Možda najbolja utakmica sa Širokim bila je kad smo pobijedili Sarajevo na Koševu. Široki na Koševu nije slavio godinama i mi smo uspjeli. Nešto posebno - ističe 22-godišnjak, koji je u Varaždin stigao na početku ove sezone.

- U početku me malo mučila ozljeda gležnja, no ubrzo sam dobio priliku i dobro sam je iskoristio. Naravno, uvijek može i treba bolje. Jako brzo sam se prilagodio, i to zbog ekipe koja je sjajna. Družimo se izvan terena puno i ni jedan igrač u cijeloj ekipi se nimalo ne ističe. Svi dišemo kao jedno i to je naš recept ovako dobre sezone. Nadam se da ćemo nastaviti - dodaje Mamić, koji zajedno sa suigračima često popije kavu, a organiziraju često zajednička gledanja nekih utakmica.

- Baš se lijepo i ugodno družimo - dodaje.

Što se tiče Mamića i ekipe, oni su u drugi dio sezone ušli osvojivši četiri boda iz dvije utakmice, dok je Hajduk, sljedeći protivnik Varaždina (subota, 17.30), osvojio samo bod, protiv Slaven Belupa.

Varaždin i Gorica sastali se u 1/8 finala SuperSport nogometnog kupa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

- Pritisak je na Hajduku. Očekujem da će doći mnogo ljudi, no odlično smo se spremili za njih, napravili dobru analizu i vjerujem da im možemo pomrsiti planove - dodaje Mamić, rođeni Splićanin.

- Sigurno će doći mnogo mojih prijatelja i naravno da u šali svašta govore, ali igrač sam Varaždina i nema popuštanja - ističe Mamić, koji je u vrijeme kad je igrao u Solinu upisao Ekonomski fakultet u Splitu.

- Išlo mi je solidno. Ostao mi je samo jedan ispit s prve godine, no kako sam počeo igrati u Širokom, shvatio sam da neću stizati na dva fronta. Zamrznuo sam status na fakultetu i vjerujem da ću jednog dana nastaviti - zaključio je Mamić.