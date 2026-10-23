Šego o penalu: Ni prvi ni zadnji promašaj, svaka čast golmanu

Hajduk je ostvario novu veliku europsku pobjedu! Na gostovanju je pobijedio Thun 1-0 u drugom kolu Konferencijske lige. Dalisson je bio heroj utakmice golom u 17. minuti, a Michele Šego zamalo je postao tragičar. Promašio je penal u 68. minuti, no Švicarci to nisu kaznili, tako da nitko o tome neće pričati, niti je potrebno.

Ipak, Šego se nakon utakmice osvrnuo na promašaj. Pucao je po sredini, a golman Niklas Steffen ostao je na mjestu i obranio.

Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL

- Tvrda utakmica, na mišiće. Izgurali smo do kraja zajedno, Dalisson je dao gol i svi sretni. Penal? Ne kopka me, zašto? Ni prvi ni zadnji promašeni penal. Idemo dalje. Idući put ću opet pucati, pa ćemo vidjeti kako će završiti. Ako ne pucaš, nećeš ni zabiti. Ništa, promašio sam. Svaka čast golmanu, rijetko koji bi ostao na sredini - rekao je Šego pa dodao:

- Ekipa je ovo mogla zamisliti na početku sezone, navijači možda nisu. Vjerovali smo jedni u druge. Tako ćemo i nastaviti. Slijedi nam odmor pa utakmica s Istrom. Gostovanje u Gibraltaru? Jednom nogom smo prošli skupinu, ali to treba potvrditi. Svatko svakoga može dobiti. Moramo biti ponizni i samo skupa možemo nešto napraviti.

Golman Thuna je kasnije objasnio da je proučavao Šegine penale te da je očekivao udarac po sredini.

- U analizi prije utakmice vidio sam da voli pucati po sredini. Srećom, ostao sam stajati - rekao je Steffen za blue Sport.