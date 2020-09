SEHA – Final 4 Gazprom lige: Rukomet se vraća uz neviđene mjere zaštite od korona virusa

Nova razina primjene epidemioloških mjera na jednom sportskom događaju. U ovom dijelu Europe SEHA – Final 4 Gazprom lige je prvi rukometni turnir od izbijanja epidemije novog koronavirusa koji će se igrati pred publikom u dvorani #HANDBALLISBACK

<p>U tijeku su završne pripreme za veliki rukometni spektakl koji će se od petka do nedjelje (4. do 6. rujna) održati u Zadru.</p><p>Dvorana Krešimira Ćosića ugostit će rukometni turnir <a href="http://seha-liga.com/" target="_blank">SEHA – Final 4 Gazprom lige</a>. U petak će se igrati dvije polufinalne utakmice, a završnica, kao i utakmica za treće mjesto, u nedjelju. Za pobjedničko se postolje bore hrvatski PPD Zagreb, mađarski Telekom Veszprem, bjeloruski Meškov Brest te Vardar 1961 iz Sjeverne Makedonije.</p><p><strong>U ovom dijelu Europe bit će to prvi rukometni turnir od izbijanja epidemije novog koronavirusa koji će se igrati pred publikom u dvorani. To znači i novu razinu primjene <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HbEBqMqvlSw" target="_blank">epidemioloških mjera</a> na jednom sportskom događaju.</strong></p><p>U dvorani će moći biti 500 navijača, a poseban sustav nadzire njihov boravak, tj. uzimaju im se podaci i prati se njihov ulazak i izlazak iz dvorane te smještaj za vrijeme utakmice. Svaki navijač ima svoje sjedeće mjesto. Ta su mjesta tako raspoređena da se poštuje preporučeni fizički razmak. <strong>Navijačima se pri dolasku dijele maske, voda i sendviči kako ne bi bilo nepotrebnog zadržavanja po hodnicima.</strong></p><p>Stotinu ljudi koji su uključeni u uži krug organizacije, uoči turnira je testirano na koronavirus, <strong>a tijekom turnira svi su obvezni pridržavati se posebnih sigurnosnih protokola</strong>. Oni su razrađeni do najsitnijeg detalja, npr. do toga na kojim se benzinskim postajama na putu za Zadar autobus s igračima smije zaustaviti.</p><p><strong>U dvorani je postavljena do sada neviđena oprema za zaštitu od koronavirusa. Među ostalim, igrači prolaze kroz dezinfekcijske barijere na kojima se nalaze kabine s dezinfekcijskim ultraozonom, a temperatura se u dvorani mjeri termokamerama.</strong></p><p><strong>Posebna pozornost pridana je medijima.</strong> Kako turnir uživo više ne može pratiti onoliki broj novinara kao prije, na konferencijama za novinare moći će sudjelovati novinari koji su tamo uživo, ali i oni koji će se uključivati preko aplikacije Zoom. Na sličan način bit će organizirana i tzv. mix zona. U posebnom prostoru nalazit će se novinari koji će igračima uživo postavljati pitanja, ali i tehničko osoblje turnira s tabletima s kojih pitanja postavljaju novinari koji utakmicu prate putem interneta.</p><p>Organizatori vjeruju kako će primjena svih navedenih mjera omogućiti da se rukomet nastaviti igrati pred publikom te da će ovaj turnir u potpunosti opravdati svoj slogan <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Mtetdkml954" target="_blank">#handballisback</a>.</p>