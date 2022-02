Nogometna reprezentacija Senegala po prvi je put osvojila naslov prvaka Afrike, Senegalci su u finalu ovogodišnjeg prvenstva u Yaoundeu boljim izvođenjem 11-eraca svladali Egipćane s 4-2. Nakon 120 minuta igre nije bilo pogodaka.

Senegal je većim dijelom utakmice bio aktivniji, a najveću priliku propustio je na samom početku dvoboja. U 6. minuti je odlični egipatski vratar Gabaski obranio 11-erac Maneu ankon što je Abdelmonem prekršajem u svom kaznenom prostoru zaustavio Cissa.

Egipat, koji je bio vidno umorniji od dva sastava, jer je igrao po dodatnih pola sata i protiv Obale Bjelokosti u osmini finala i protiv Maroka u četvrtfinalu te protiv Kameruna u polufinalu, ograničio se na čuvanje neodlučenog rezultata i pouzdajući se u svog vrhunskog stručnjaka za obrane 11-eraca Gabaskog.

Iako je uspio u svom naumu, Egipat na kraju ipak nije osvojio osmi naslov prvaka, Gabaski je od pet 11-eraca obranio jednoga Sarru. S druge strane, Abdelmonem je pogodio vratnicu, dok je Mendy obranio pokušaj Lasheena, pa je Mane dobio priliku iskupiti se za nerealizirani kazneni udarac na početku susreta. Kapetan Senegala je u raspucavanju bio precizan te je osigurao veliko slavlje svojoj reprezentaciji.

Napravio je ono što nisu niti neki velikani koji su nosili dres senegalske reprezentacije. Zatvorio je oči, pogledao u nebo i napokon mogao odahnuti. Suigrači su mu dotrčali u zagrljaj i slavlje je moglo početi.

Dok je Mane slavio i živio svoj najljepši san u kojem je svoju domovinu doveo do vrha, njegov suigrač iz Liverpoola Mohamed Salah je klečao sa strane. I plakao. Kao kišna godina. Više nego itko htio je dovesti Egipćane do titule. No, nije išlo. Senegal je bio bolji, ali vi to dokažite Salahu.

Skroz se raspao, suigrači su se okupili oko njega, ali baš nitko ga nije mogao utješiti. No, vjerujemo da ga je barem malo oraspoložila Maneova gesta. Napustio je slavlje svojih suigrača i došao do Salaha kako bi mu rekao koju riječ. Srdačno su se izgrlili i svatko je otišao svojim putem.

Senegalu je ovo bio treći nastup u finalu i prvi trofej, 2002. je izgubio na 11-erce od Kameruna, a prije tri godine od Alžira sa 0-1. Egipat je sa sedam naslova prvaka Afrike i dalje najtrofejnija reprezentacija "Crnog kontinenta".

Zanimljivo, ove dvije reprezentacije će se krajem ožujka opet sastati u dva susreta posljednjeg kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru, a pobjednik će izboriti put na SP.