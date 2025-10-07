Obavijesti

Senegalac je prava Lokomotiva, a Amerikanac je opet kao nekad

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Nakon što je sezonu proveo praktički na klupi kod Gennara Gattusa dok mu je cijena samo padala, ponovno se na stare staze slave vraća Rokas Pukštas (21). A kakav bi tek dijamant mogao biti Lokos Cheikh Diop (19)

Putevima Sudačke komisije prošlog tjedna i analize sporne situacije zaleđa ili ne Marka Livaje, s malim zaostatkom stiže i najbolja momčad 9. kola HNL-a. Vodeća momčad prvenstva izgubila je u 'gostima', a momčad Simona Rožmana kapitulirala je u Koprivnici. No, krenimo redom. 

