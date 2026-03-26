NASTAVAK SKANDALA

Senegalski nogometni savez: 'Ovo je pljačka, pokrenut ćemo moralni i legalni križarski rat'

Piše HINA,
Senegal je u kontroverznom finalu igranom 18. siječnja u Rabatu nakon produžetka svladao Maroko sa 1-0, ali u samoj završnici drugog poluvremena utakmica je prekinuta

Predsjednik Senegalskog nogometnog saveza (FSF) Abdoulaye Fall u četvrtak je najavio pokretanje "križarskog rata" protiv odluke Komisije za žalbe Afričke nogometne konfederacije (CAF) kojom je Senegalu oduzet naslov afričkog prvaka osvojen u siječnju ove godine te dodijeljen domaćinu Maroku.

Senegal je u kontroverznom finalu igranom 18. siječnja u Rabatu nakon produžetka svladao Maroko sa 1-0, ali u samoj završnici drugog poluvremena utakmica je prekinuta na oko pola sata jer su senegalski reprezentativci napustili travnjak zbog dosuđenog dvojbenog kaznenog udarca za Maroko kojim su domaćini mogli do naslova. Nakon duge stane i povratka Senegalaca na teren marokanski napadač Brahim Diaz zapucao je kazneni udarac pa se otišlo u dodatnih pola sata u kojima je bolji bio Senegal.

Maroko je podnio žalbu CAF-u i zatražio da se naslov dodijeli njemu jer su Senegalci napustili teren, a nedavno je ta njegova žalba i riješena na pozitivan način za njega.

"Suočeni s ovom administrativnom pljačkom, odbijamo se pomiriti s njom. Pokrenut ćemo moralni i legalni križarski rat", kazao je Fall na konferenciji za medije.

FSF je na odluku o oduzimanju naslova kontinentalnog prvaka podnio službenu žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS).

