Senzacija i povijesni uspjeh za BiH: Muzaferija 4. u spustu!

Talijanska skijašica Marta Bassino pobjednica je drugog spusta koje su u nedjelju skijašice vozile za Svjetski kup u Crans Montani, a drugo je mjesto zauzela njena sunarodnjakinja Federica Brignone.

Bassino je pobijedila s vremenom 1:26.84, a Brignone je bila 54 stotinke sporija (1:27.38). Treća je danas bila Švicarka Lara Gut Behrami, koja je jučer pobijedila u spustu, s 1.11 sekundi zaostatka za Bassino. Iznenađenje je priredila Elvedina Muzaferija (24) koja je sa startnim brojem 28. zauzela četvrto mjesto sa 1,22 zaostatka za Bassino.

Foto: Mattia Radoni / ipa-agency.net

Zlatna u Europskom kupu

Muzaferiji je ovo bio prvi plasman u top 10 u Svjetskom kupu, ujedno najbolji rezultat u povijesti bosanskohercegovačkog skijanja, i malo joj je nedostajalo do postolja. No, kako je prije tjedan dana, osvojila Europski kup u istoj disciplini, jasno je da će do postolja doći kad-tad. Pred 24-godišnjakinjom iz Visokog je svijetla budućnost i samo je pitanje trenutka kada će stići i jedna od najviših stepenica na postolju.

U poretku skijašica u spustu Gut Behrami je preuzela vodstvo, sada je prva sa 269 bodova, druga je Talijanka Sofia Goggia koja se ne natječe od početka veljače kada je ozlijedila koljeno, s 350 bodova, a treća je Austrijanka Stephanie Venier s 303 boda.

U ukupnom poretku Gut Behrami je s današnjih 60 bodova povećala prednost ispred ozlijeđene Amerikanke Mikaele Shiffrin. Švicarka na prvom mjestu ima 1.374 boda, a Shiffrin na drugom 1.209 bodova. Treća je Brignone sa 1.048 bodova.