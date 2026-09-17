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OVO JE NEVIĐENO

SENZACIJA U EUROPI Drugoligaš iz Portugala srušio Norvežane

Piše Luka Tunjić,
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SENZACIJA U EUROPI Drugoligaš iz Portugala srušio Norvežane
Foto: Stian Lysberg Solum
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Portugalski klub je trenutačno tek 14. u drugoj ligi, a Europsku ligu izborio je senzacionalnom pobjedom nad Sportingom u finalu Kup

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Za najveću senzaciju prvog kola Europske lige pobrinuo se portugalski drugoligaš Torreense, koji je na gostućujem terenu na dalekom sjeveru srušio norveški Lillestrom.

Gosti su poveli već u 23. minuti preko Alejandra Alfara, a Manuel Pozo Guerrero pokazao je u 49. minuti kako Torreense nije samo slučajni putnik u Europskoj ligi. Povisio je na 2-0, a Lillestrom je smanjio tek u 79. minuti preko Thomasa Lehnea Olsena.

UEFA Europa League - Lillestrom v Torreense
Foto: Stian Lysberg Solum

Tri boda tako su se vratila na Pirenejski poluotok i dodatno uveličala prvu europsku utakmicu u povijesti Torreensea. Štoviše, klub je trenutačno tek 14. u drugoj portugalskoj ligi, a Europsku ligu izborio je senzacionalnom pobjedom nad Sportingom u finalu Kupa.

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