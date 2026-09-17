SENZACIJA U EUROPI Drugoligaš iz Portugala srušio Norvežanine

Za najveću senzaciju prvog kola Europske lige pobrinuo se portugalski drugoligaš Torreense, koji je na gostućujem terenu na dalekom sjeveru srušio norveški Lillestrom.

Gosti su poveli već u 23. minuti preko Alejandra Alfara, a Manuel Pozo Guerrero pokazao je u 49. minuti kako Torreense nije samo slučajni putnik u Europskoj ligi. Povisio je na 2-0, a Lillestrom je smanjio tek u 79. minuti preko Thomasa Lehnea Olsena.

Tri boda tako su se vratila na Pirenejski poluotok i dodatno uveličala prvu europsku utakmicu u povijesti Torreensea. Štoviše, klub je trenutačno tek 14. u drugoj portugalskoj ligi, a Europsku ligu izborio je senzacionalnom pobjedom nad Sportingom u finalu Kupa.