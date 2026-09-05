SENZACIJA U F1 Pierre Gasly osvojio 'pole position' u Monzi

Francuz Pierre Gasly u Alpineu napravio je pravu senzaciju na kvalifikacijama u Monzi uoči Velike nagrade Italije. Samo dan nakon što je Međunarodna automobilistička federacija kaznila Gaslyja i po drugi put ga vratila s trećeg mjesta, on je osvojio 'pole position'. Gasly će tako startati prvi na nedjeljnoj utrci u Monzi, a to mu je prvi 'pole position' u karijeri.

Gasly je bio brži od Britanca Georga Russella u Mercedesu za samo 60 tisućinki te je s vremenom 1:21.786 postavio prvo vrijeme subotnjih kvalifikacija. Treći će u nedjelju startati McLarenov vozač Oscar Piastri, a jedan od favorita publike u Italiji, Ferrarijev vozač Charles Leclerc utrku u Monzi počinje s četvrtog mjesta.

Staza u Monzi ima posebno značenje u Gaslyjevoj karijeri. Upravo je na toj stazi došao do svoje prve pobjede u karijeri, dok je vozio za tim Alphu Tauri, a sada kao vozač Alpinea ima prvi 'pole position' i priliku ponoviti povijest.