Senzacija u Našicama! Nexe razbio treći sastav Bundeslige

Ma idemo se baciti na glavu pa što bude, no ljudi moraju znati što je i kakva je momčad Füchse.

Riječi su to kojima je povijesnu utakmicu četvrtfinala EHF kupa najavio kapetan Nexea Marko Mrđenović. A navijači u Našicama jako dobro poznaju rukomet i znaju tko je i što Füchse. Dvorana u Našicama bila je premala za sve koji su htjeli vidjeti svoje majstore na djelu, ali iskoristiti priliku da uživo gledaju zvijezde moćne njemačke Bundeslige. I imali su što i vidjeti.

Nexe je u senzacionalnoj utakmici pobijedilo, ma što pobijedilo, razbilo treću momčad najjače lige svijeta 28-20 i na uzvrat u Berlin (28. travnja, 19 sati) putuju s vjerom u Final Four EHF kupa što bi bio najveći uspjeh u povijesti kluba.

Bolje je u susret krenuo Füchse, poveo 2-0 golovima Kocha i velikog Danca Hansa Lindberga, no Nexe serijom 4-0 preuzima vodstvo , berlinska momčad ponovno radi preokret, vodi 5-4 i to je bilo to što se tiče vodstva gostiju. Nakon toga sve je bilo u rukama razigranih majstora iz Našica.

Na krilima Barišića-Jamana, oporavljenog Buvinića, Šipića, Gadže i iskusnog Zrnića Nexe na poluvrijeme ide sa 12-9 i saznanjem da Füchse i nije nepobjediv. I ništa više od toga igračima Hrvoja Horvata nije ni trebala. Drugi dio kao da ih je netko pustio s lanca, desetak minuta prije kraja imali i velikih +9, u 56. minuti čak i čudesnih 10 razlike (26-16), no berlinska momčad radi seriju 3-0 i na kraju barem donekle spušta tu razliku na za njih ipak prihvatljivijih osam razlike.

Ono što je Nexe večeras pokazao može apsolutno oduševiti sve ljubitelje rukometa u Našicama i Hrvatskoj, ali i opasno zabrinuti Nijemce koji su u Našice stigli s brojnim problemima u momčadi i bahatom vjerom da i takvi ne bi trebali imati problema s malim Nexeom. Pogotovo nakon što su vidjeli dva uzastopna poraza u domaćem prvenstvu od Dubrave i Varaždina.

No Hrvoje Horvat očito je znao što radi, zašto su tako stradali u domaćem prvenstvu jer i prije ove utakmice govorio je da nije zabrinut i da njegovi momci samo trebaju pokazati pravi voljni moment i sve će biti u redu. I bilo, i više nego u redu, bilo je savršeno. Bravo, Nexe! Bravo, treneru! Bravo, Našice!