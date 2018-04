Senzacija u NFL-u! Seattle je izabrao igrača s jednom rukom

Nevjerojatna priča nam dolazi iz NFL-a, koja dokazuje kako se s čvrstom voljom i požrtvovnošću može doći do zacrtanog cilja. U tome je uspio Shaquem Griffin koji je izabran od strane Seattle Seahawksa kao 141. izbor pete runde, piše NFL Hrvatska.

No, što je inspirirajuće je to što Griffin nema lijevu šaku! Naime, tom 21-godišnjem linebackeru morali su amputirati lijevu ruku još kao djetetu zbog nesnosnih bolova izazvanih razvojnim poremećajem šake, odnosno takozvanim 'sindromom amnionskih niti'.

Jednom prilikom je njegova mama ušla u kuhinju i vidjela Shaquema, koji je tada imao četiri godine, da si pokušava s nožem amputirati prste zbog teških bolova koje više nije mogao izdržati. Odmah sljedeći dan njegovi su roditelji zakazali amputaciju, kako bi mu olakšali djetinjstvo.

Ali nije odustao od bavljenja sportom, kažu svi stručnjaci da bi sigurno bio izbor prve runde jer je strašan igrač, samo da nije bilo amputacije. Seattle ga je, dakle, uzeo u petoj rundi i igrat će s bratom blizancem. Njegov brat Shaquill je prošle godine izašao na draft, kada je izabran kao 90. izbor treće runde.

Koliko ova vijest znači obitelji Griffin, dokazuje video koji pokazuje njihovu neopisivu sreću kada je došla potvrda da je Shaquem izabran. Probajte ne pustiti suzu...

If you don’t get chills/tears/misty-eyed watching the scene at Shaquem Griffin’s house when he was drafted, get your heart checked. pic.twitter.com/xD3x03prKa