Senzacija u Splitu: Nevjerojatni Gojo srušio 11. tenisača svijeta!

Prije dva tjedna igrao je tenis života i senzacionalno došao do osmine finala US Opena gdje ga je izbacio Novak Đoković. Konačno je ušao u TOP 100, na čijem rubu je plesao posljednjih godinu dana i probio tu barijeru. Ta dva čudesna tjedna dobila su nastavak. Bajka Borne Goje i dalje traje.

Čudesni Gojo došao je do najveće pobjede u karijeri! Na splitskim gripama, pred nekoliko tisuća navijača, Gojo je u svome gradu srušio 11. tenisača svijeta Francisa Tiafoea (6-4, 7-6) te tako izjednačio na 1-1 protiv SAD-a. U izostanku Borne Ćorića i Marina Čilića, 77. tenisač svijeta preuzeo je ulogu prvog našeg reketa i opravdao to veličanstvenom pobjedom. Amerikanci su u Split došli kao veliki favoriti, samo su rijetki vjerovali da možemo zapapriti SAD-u bez naših najboljih tenisača, ali Borna je pokazao da može svakoga srušiti kada je na vrhuncu.

Najveća pobjeda u karijeri

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Gojo je od prvog poena izgledao kao rutiner koji ovakve mečeve igra svakog tjedna. Servis je fantastično funkcionirao, forhendi su prašili kao projektili, a Tiafoe u prvom setu nije imao niti jednu break priliku. S druge strane, hrvatski tenisač propustio je break šanse u drugom i šestom gemu, no u desetom gemu, kod rezultata 5-4, žestoko je pritisnuo Amerikanca i oduzeo mu servis za 6-4!

I u drugom setu je hrvatski tenisač bio samouvjeren i nepogrešiv. Tiafoe je jedinu break loptu u cijelom meču imao u petom gemu, ali Gojo je to riješio bez previše stresa. Tiafoe je bio siguran na svome servisu, nije bilo prilika za break pa je set otišao u dramatični tie-break. Fenomenalni Gojo poveo je 3-0 uz dva mini-breaka, ali mu je potom Tiafoe uzvratio istom mjerom. Borna je opet napravio dva mini-breaka, imao je 6-3 i tri meč lopte, ali Amerikanac je osvojio tri poena zaredom i donio nam dramu. Gojo je iskoristio svoj drugi servis, poveo 7-6 pa onda napravio novi break i konačno slavio!

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska je tako izjednačila na 1-1 protiv SAD-a, a pobjednika će odlučiti meč parova koji jamči spektakl. Mate Pavić i Ivan Dodig protiv Austina Krajiceka i Rajeeva Rama. Koliko samo Grand Slamova na jednom mjestu!

- Najveća pobjeda moje karijere, jako je posebno, bio sam u ovoj dvorani toliko puta, gledao različite događaje. A sada sam ja kreirao veliku pobjedu. Igram jako dobro, koncentriran sam, na najbolji dan mogu pobijediti svakoga. Tiafoe je sjajan igrač, 11. na svijetu, ali ponosan sam što sam danas bio bolji od njega. Ja sam igrač stvoren za Davis Cup - rekao je Gojo za Sport Klub nakon velike pobjede.

Igrač koji dominira u Davis Cupu

Gojo je za reprezentaciju debitirao 2019. godine u porazu od Rafe Nadala, ali šira javnost upoznala ga je u studenom 2021. godine kada je bio drugi naš reket nakon što je Borna Ćorić otpao. Tada smo se mogli uvjeriti kakvog neizbrušenog dijamanta Hrvatska ima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U veličanstvenom pohodu do finala Davis Cupa, Gojo je pobjeđivao Lorenza Sonega, tada 27. na svijetu i Dušana Lajovića, tadašnjeg 33. tenisača svijeta. Bile su mu to uvjerljivo najveće pobjede u karijeri. U veljači ove godine je u kvalifikacijama Davis Cupa pobijedio bivšeg osvajača US Opena Dominica Thiema, a na US Openu je prije dva tjedna bolji bio od Amerikanca McDonalda, 33. na svijetu koji je danas pobijedio Prižmića. U novoj čudesnoj predstavi šokirao je 11. na svijetu i pokazao kako mu je samo nebo granica!

Da je u pojedinačnoj konkurenciji uvijek igrao kao u Davis Cupu, odavno bi ušao i u TOP 50. Predstavljati svoju reprezentaciju za njega je uvijek bila posebna čast, ali i motivacija. Kada god odjene majicu s kvadratićima, na terenu osvane neki drugi Gojo. S ubojitim servisom i razornim udarcima. Tome smo svjedočili i danas.