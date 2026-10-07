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Senzacija u Županijskom kupu: Četvrtoligaš izbacio Orijent

Piše Ivan Tomašković,
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Senzacija u Županijskom kupu: Četvrtoligaš izbacio Orijent
Rijeka: SuperSport Prva Nogometna liga, 29. kolo, NK Opatija - HNK Orijent | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Četvrtoligaš je od 44. minute igrao i s igračem manje, ali drugoligaš nije uspio preokrenuti utakmicu

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Pravu senzaciju priredila je momčad četvrtoligaša Lokomotive iz Rijeke. U osmini finala Kupa Primorsko-goranske županije  Lokomotiva je izbacila Orijent. Vodeća momčad u 3. HNL Zapad, pobijedila je s 0-1, a jedini je gol na utakmici zabio Mateo Monjac. Lokomotiva je cijelo drugo poluvrijeme igrala s desetoricom jer je Frano Ivančić dobio drugi žuti karton u 44. minuti.

Orijent je prošle sezone osvojio Kup Primorsko-goranske županije, dok se Lokomotiva ove sezone pojačala i ima visoke ambicije. U prvenstvu su neprikosnoveni sa šest pobjeda u jednako toliko kola te gol-razlikom 19-2. S druge strane drugoligaš Orijent nije u baš nekoj formi. Na 12. mjestu je Prve NL sa samo osam bodova. 

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