Senzacionalna Lara Cvjetko u hrvatskom finalu svladala Matić

Hrvatska džudašica Lara Cvjetko u subotu je postala pobjednica Grand Prix turnira u Areni Zagreb, gdje je u neizvjesnom finalu kategorije do 70 kg, u osmoj minuti borbe uspjela srušiti dvostruku svjetsku prvakinju Barbaru Matić i tako doći do jedne od najvećih pobjeda u karijeri.

Na putu do finala Cvjetko je nanizala pobjede protiv Kosovarke Loriane Kuke i Brazilke Luane Carvalho u eliminacijskim borbama, u četvrtfinalu je bila bolja od Mađarice Szabine Gercsak, a u polufinalu je svladala Poljakinju Elizu Wroblewsku.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Barbara Matić je put prema finalu započela pobjedom nad Jamajčankom Ebony Drysdale Daley, potom je u "golden scoreu" svladala Francuskinju Clemence Eme, da bi u četvrtfinalu bila bolja od Njemice Samire Bock. Za plasman u finale dvostruka svjetska prvakinja i prva nositeljica Zagreb Grand Prixa nadjačala je Slovenku Anku Pogačnik koja je u poslijepodnevnom dijelu programa došla do brončanog odličja.

U prve četiri minute hrvatskog finala Matić je bila aktivnija i bliža bodovima, a prisilila je Cvjetko na dvije "opomene". Lara se u završnici prvog dijela borbe uspjela obraniti i izboriti za nastavak nadmetanja. U četvrtoj minuti "golden scorea" 21-godišnja hrvatska reprezentativka uspjela je iznenaditi Matić, "počistila" je nožnom tehnikom i bacila za jednu od najvećih pobjeda u karijeri, u reprizi prošlogodišnjeg finala SP-a u Taškentu kad je zlato osvojila 28-godišnja Splićanka.

Uz Cvjetko i Matić u kategoriji do 70 kg nastupila je i Anđela Violić, ali je već u prvoj borbi poražena od Poljakinje Katarzyne Sobierajske.

U subotu je od hrvatskih predstavnika prvi na tatami izašao Dominik Družeta kojemu je ovo bio prvi nastup na Grand Prix

turniru nakon dvije operacije. Družeta je u prvoj borbi kategorije do 81 kg svladao Poljaka Damiana Szwarnowieckog, da bi u drugoj borbi izgubio od Dominikanca Medicksona del Orbe Cortorreala.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nakon toga je na tatami izašla Iva Oberan i pobjedama protiv Amerikanke Sare Golden te Talijanke Flavije Favorini došla do četvrtfinala kategorije do 63 kg. Tu ju je zaustavila Britanka Lucy Renshall koja je potvrdila status prve nositeljice osvajanjem zlatnog odličja. Oberan je bila "povučena" u repesaž za brončano odličje, ali ju je svladala Meksikanka Prisci Awiti Alcaraz pa je hrvatska reprezentativka završila na sedmom mjestu.

- Došla sam u Zagreb s velikom željom da pred domaćom publikom dođem do medalje, s obzirom na to da sam osvojila već dvije na Grand Prix natjecanjima u ovoj godini i mislim da sam stvarno bila blizu da ju uzmem. Na ovom nivou nijanse odlučuju i zaista mi je žao zbog te četvrtfinalne borbe, ali to je sport. Golden score je dugo trajao, tu mi je popustila koncentracija, a to u ovom sportu puno košta - izjavila je 23-godišnja Iva Oberan.