Senzacionalni Gojo je u osmini finala US Opena! A sad Đoković

Za malo više od dva sata Borna Gojo rasturio je Jiriya Veselyja 3-0 u setovima za rezultat karijere!

Slavio je hrvatski tenisač 6:4, 6:3, 6:2 i ušao u osminu finala US Opena gdje ga čeka Novak Đoković nakon velikog preokreta od 0-2 do 3-2 protiv Lasla Đerea.

Nastavio je Gojo sa sjajnim igrama na američkom betonu gdje je dosad izgubio tek jedan set u šest mečeva, tri u kvalifikacijama.

Momak s Firula

Splićanin je prije dva mjeseca izgubio u prvom kolu Wimbledona pa je ispalio:

- Prošao sam deset psihologa, 27 psihijatara... Jedino me još mogu zatvoriti u ludnicu.

Na koga vas to podsjeća?

Dobro, Goran nikad nije obojao kosu u plavo.

Nakon Veselyja, nekoć solidnog igrača, kojeg je Gojo sredio u tri seta, Splićanina sad čeka ponajveći svih vremena, Novak Đoković.

Jeste li znali da se US Open igrao na travi?

US Open jedan je od najstarijih teniskih turnira na svijetu. Počeo je pod nazivom US National Championship, a prvi put održao se 1881. godine. Od 1987. godine US Open je kronološki zadnji Grand Slam sezone. Od 1978. godine turnir se igra na tvrdoj podlozi. Na travi se igralo od 1881. do 1974, a zemlja je bila glavna podloga na US Openu od 1975. do 1977.

Loptica na betonu na US Openu odskače znatno manje u usporedbi s ostalim betonskim terenima.

US Open ima posebni beton na koji je stavljena dodatna podloga napravljena od akrila, kože i silikona.

Glavni stadion u New Yorku je Artur Ashe Stadium otvoren 1997. godine, a može primiti 22.547 ljudi. Ime je dobio po Afroamerikancu koji je osvojio turnir 1968. godine.

Zanimljivosti o US Openu: