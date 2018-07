Serena nije uspjela: Kerber je osvojila svoj prvi Wimbledon!

Njemačka tenisačica Angelique Kerber pobjednica je ovogodišnjeg Wimbledona, ona je u finalu svladala Amerikanku Serenu Williams sa 6-3, 6-3 nakon malo više od sat vremena igre.

Za Kerber je ovo treći "grand slam" naslov u karijeri, prva dva osvojila je 2016. godine kada je bila najbolja na Australian Openu i US Openu. Te 2016. godine Kerber je igrala i finale Wimbledona u kojem je izgubila upravo od Serene Williams sa 7-5, 6-3.

Foto: TOBY MELVILLE

Njemica je ovim uspjehom pokazala da se vratila u pravu formu, nakon što je prošle sezone doživjela ogroman pad u igri. Kerber sada dolazi na četvrto mjesto WTA liste.ž

The moment @AngeliqueKerber won #Wimbledon for the first time 🏆#TakeOnHistory pic.twitter.com/GsySRMNXaq