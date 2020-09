Serena objavila kraj za 2020., a mečeve prekinula - eksplozija!

Četvrti dan Roland Garrosa oko podneva je donio dvije zanimljive vijesti. Prvo je jedan avion probio zvučni zid i izazvao paniku u Parizu, a onda se s turnira povukla velika Amerikanka

<p>Tek što je trebala izaći na teren Roland Garrosa, najuspješnija tenisačica u Open eri <strong>Serena Wililams</strong> predala je meč drugog kola Bugarki <strong>Cvetani Pironkovoj</strong> zbog ozljede Ahilove tetive.</p><p>- Moram sjediti i ne raditi ništa od četiri do šest tjedana. Boljelo me dok sam hodala i to je bio znak da se moram oporaviti. S ozljedom Ahilove tetive ne želite se igrati. Ne želim da se pogorša - rekla je Serena na konferenciji za medije u Parizu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako Serena udara</strong></p><p>Pobijedila je sunarodnjakinju Kristie Ahn u prvom kolu 7-6 (7-2), 6-0, ali se mučila s formom.</p><p>- Osjetila sam da bih trebala šepati, morala sam se fokusirati na hodanje da ne šepam. Pokušala sam i uvijek želim dati 100 posto, ali nije išlo. Nisam sigurna da ću više igrati ove godine. Nije ovo akutni problem, nego me muči dulje vrijeme. Jednostavno, loša sreća - rekla je osvajačica 23 Grand Slama koja ni u Parizu, nakon preranog ispadanja na US Openu, neće izjednačiti rekord <strong>Margaret Court</strong> od 24 velika turnira.</p><p>A nekako u isto vrijeme, osim bombastične vijesti, na terenima zemljanog Grand Slama osjetila se i prava eksplozija. Naime, jedan je avion probio zvučni zid i preplašio igrače. <strong>Stanislasa Wawrinku</strong> i <strong>Dominika Köepfera</strong> prve.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Eksplozija u Parizu</b></p><p>Francuska policija ipak je smirila situaciju i objasnila da nema razloga za paniku u gradu kojega stalno potresaju kojekakve eksplozije i teroristički napadi. Službe sigurnosti zamolile su ljude da im ne zatrpavaju linije dojavama o eksploziji.</p>