Što li je ovo? Igrao protiv Noleta u tenisicama s njegovim likom?!

Pitanje je je li to izraz poštovanja, možda pokušaj da zaigra kao njegov protivnik ili mu je jednostavno sponzor smjestio, ali Ymer je igrao u tenisicama s Đokovićem likom i logom! Najbolje će sam objasniti

<p>Za razliku od<strong> Rafaela Nadala</strong>, koji se malo više od očekivanja namučio protiv Jegora Gerasimova,<strong> Novak Đoković </strong>silovito je otvorio Roland Garros. Prvi igrač svijeta za tek malo više od dva školska sata održao je predavanje <strong>Mikaelu Ymeru,</strong> 80. tenisaču svijeta koji je proslavio tek pet gemova u meču (6-0, 6-2, 6-3). U prvom setu, recimo, nijedan, uz tek sedam osvojenih poena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural kraj Sarajeva</strong></p><p>Međutim, Šveđanin je napravio barem dva poteza o kojima će se još malo pričati. Prodao je, naime, Đokoviću "tweener" i to probušivši ga na mreži, što je definitivno već sada kandidat za potez turnira.</p><p>Onaj drugi? Pitanje je je li to izraz poštovanja, možda pokušaj da zaigra kao njegov protivnik ili mu je jednostavno sponzor smjestio, ali Ymer je igrao u tenisicama s Đokovićem likom i logom! Najbolje će sam objasniti.</p><p>Uglavnom, zanimljiv meč unatoč predvidljivosti jer u trećem setu Đoković je imao razgovor s jednim gledateljem koji je nosio odjeću s potpisom <strong>Rogera Federera</strong>, nešto je na francuskom i dobacio Srbinu, a ovaj mu je poslao pusu, potom ga prostrijelio pogledom i kada je sjeo na klupu, rekao:</p><p>- Mene si našao zajebavati.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/NeznaniVinjak/status/1310972340860325888" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</i></p><p>S Đokovićem, očito, nikad dosadno, čak ni kad je rezultatski takav meč. U ponedjeljak mu je najednom prekinuta presica kada je odgovorio na pitanje o korona virusu.</p><p>- Mislim da je to stres ako na to gledate kao stres. Ja sam odlučio to ne gledati na taj način i u pitanju su stvari na koje ne mogu utjecati. Mogu samo sebe dovesti u situaciju da igram dobro, da budem negativan na testiranju, a ako se dogodi rezultat koji nije negativan, to treba prihvatiti. A stvarno je tužno što su neki igrači diskvalificirani iz glavnog dijela turnira, kao i neki iz kvalifikacija. Ako je neki igrač dva puta bio pozitivan onda bi, naravno, trebao biti izvan turnira, ali ako je u pitanju 'lažno pozitivan' rezultat, trebalo bi mu dopustiti da igra. Sve je to malo zbunjujuće za nas iako znam da nije lako ni organizatorima da izađu na kraj s tolikim brojem testiranja - rekao je Novak kada je voditelj rekao "dosta".</p><p>- Oprostite, bilo je lijepo razgovarati s vama - iznenađen je ostao i Đoković kojemu je sljedeći protivnik <strong>Ričardas Berankis.</strong></p>