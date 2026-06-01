Serena Williams vraća se na teren. Evo gdje će nastupiti

Teniska legenda Serena Williams će se ovog mjeseca vratiti tenisu u dobi od 44 godine na travi u Queen's Clubu u Londonu, a dobila je wild-card za turnir parova. Dvadesettrostruka Grand Slam prvakinja posljednji put je igrala na WTA Touru u rujnu 2022., kada se povukla iz profesionalnog tenisa nakon poraza u trećem kolu US Opena.

"Queen's Club se čini kao savršeno mjesto za početak ovog sljedećeg poglavlja. Travnata podloga Grass mi je pružila neke od najznačajnijih trenutaka u karijeri i uzbuđena sam što se vraćam natjecanju na jednoj od najznačajnijih pozornica ovog sporta", citirana je Williams.

Novak Đoković je u ožujku rekao da bi Williams mogla ciljati Wimbledon za svoj povratak, dok je njezin bivši trener Rick Macci rekao da „daje sve od sebe“ u treninzima za povratak sportu kojim je dominirala dva desetljeća zajedno sa svojom sestrom Venus, sedmerostrukom pobjednicom Grand Slama.

Venus, 15 mjeseci starija od Serene, još uvijek igra i natjecala se na Australian Openu u siječnju, s wild cardom.