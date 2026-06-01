Obavijesti

Sport

Komentari 0
OVAJ MJESEC

Serena Williams vraća se na teren. Evo gdje će nastupiti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Serena Williams vraća se na teren. Evo gdje će nastupiti
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Serena Williams, teniska legenda, vraća se na teren s 44 godine! Queen's Club bit će njezina pozornica za povratak u parovima

Admiral

Teniska legenda Serena Williams će se ovog mjeseca vratiti tenisu u dobi od 44 godine na travi u Queen's Clubu u Londonu, a dobila je wild-card za turnir parova. Dvadesettrostruka Grand Slam prvakinja posljednji put je igrala na WTA Touru u rujnu 2022., kada se povukla iz profesionalnog tenisa nakon poraza u trećem kolu US Opena.

THE CANADIAN PRESS 2022-08-10
Foto: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION

"Queen's Club se čini kao savršeno mjesto za početak ovog sljedećeg poglavlja. Travnata podloga Grass mi je pružila neke od najznačajnijih trenutaka u karijeri i uzbuđena sam što se vraćam natjecanju na jednoj od najznačajnijih pozornica ovog sporta", citirana je Williams.

Novak Đoković je u ožujku rekao da bi Williams mogla ciljati Wimbledon za svoj povratak, dok je njezin bivši trener Rick Macci rekao da „daje sve od sebe“ u treninzima za povratak sportu kojim je dominirala dva desetljeća zajedno sa svojom sestrom Venus, sedmerostrukom pobjednicom Grand Slama.

Venus, 15 mjeseci starija od Serene, još uvijek igra i natjecala se na Australian Openu u siječnju, s wild cardom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi najboljeg na svijetu, ali skriva obline i lice svaki put u javnosti
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Ona nije kao ostale! Ljubi najboljeg na svijetu, ali skriva obline i lice svaki put u javnosti

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora
UŽIVO Transferi: Spursi traže stopera, 'meta' je Dominguez?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Spursi traže stopera, 'meta' je Dominguez?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
VIDEO Pogledajte trenutak nokauta hrvatskog boksača na malonogometnom turniru
NA GOAT LIGI

VIDEO Pogledajte trenutak nokauta hrvatskog boksača na malonogometnom turniru

Marko Martinjak (35) predstavnik je nogometne ekipe koja se natječe u Goat ligi te je trebala igrati finale, ali je izbačena zbog incidenta. Martinjak se posvađao s jednim od igrača druge momčadi finala te ga je udario glavom u glavu. Igraču je navodno pukla arkada, a Goat liga poslala je priopćenje u kojem je navela da je ta momčad diskvalificirana. Finale je prekinuto

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026