Sergej Jakirović: Za klubove poput Dinama i Zvezde velik je uspjeh plasman u Ligu prvaka

Sergej Jakirović uzeo je predah od nogometa i opušta se u rodnom Mostaru nakon otkaza u Dinamu. U intervjuu za Mozzart Sport dotakao se zanimljivih tema, pa je tako govorio i o tome zašto su Dinamo i Crvena zvezda podređeni u Ligi prvaka.

Pokretanje videa... 01:34 Prvi trening Nenada Bjelice na Maksimiru | Video: Mario Beljo/GNK Dinamo

- To su veliki problemi za obje ekipe. Navikao si imati posjed i da si dominantan. Stoperi ti igraju na velikom prostoru, treba ti dosta posjeda i pritiska na loptu. U Ligi prvaka se to mijenja. Ne bih rekao da su Dinamo i Zvezda autsajderi, ali jesu u podređenom položaju - započeo je i dodao:

- Ekipe protiv kojih igramo su velike, navikle su godinama igrati Ligu prvaka, osvajaju jaka prvenstva... Imaju veće budžete, a samim tim i skuplje igrače. To se ne može usporediti. Zato smatram da je ogroman uspjeh za svaki klub iz ove regije da uđe u Ligu prvaka. To nama protivnički treneri i govore. Čestitaju nam na tim uspjesima jer znaju i oni koliko je teško ući u to društvo.

Zagreb: Trening nogometaša Dinama uoči odlaska u Muenchen | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Donedavni trener "plavih" objasnio je i kako se pripremati za suparnike poput Bayerna.

- Moraš igrati obranu, moraš biti kompaktan jer svaki detalj odlučuje utakmice. Ako oni uoče i najmanju rupu, da netko nešto nije pokrio ili skočio, automatski te kažnjavaju i u većini slučajeva primaš gol - kaže i dodaje:

- Ali, nema veze, treba se uvijek boriti i maksimalno pokušati otežati svim tim ekipama jer ipak ne igra novac. To je najvažnije i zato je nogomet igra u kojoj ne pobjeđuje uvijek jači.

Jedan od igrača koje je Jakir otkrio definitivno je Cherif Ndiaye (28), napadač kojeg je Crvena zvezda platila četiri milijuna eura prošlog ljeta. Jakirović ga je doveo u Goricu u siječnju 2019. dok je bio praktički anonimac, a nakon toga je karijera Senegalca krenula uzlaznom putanjom.

- Došao je u siječnju 2019. na početku zimskih priprema, već na inicijalnom testiranju sam vidio da je izdrživ, da može puno trčati. Nakon dva, tri dana treninga sam tražio sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa da ga potpišemo. On me pogledao i oprezno pitao:

Foto: Dusan Milenkovic

'Zašto da ga potpišemo ako imamo još 12 dana probe?' Rekao sam mu da nam kreću prijateljske utakmice, da će nam ga netko ukrasti ako vide kako dobro igra - objasnio je bivši strateg Gorice.

Ndiaye je nakon 55 nastupa, 19 golova i šest asistencija prešao u turski Goztepe, a put ga je potom preko Adane Demispor i kineskog SH Porta doveo do Zvezde za koju je u 48 utakmica zabio 22 gola.