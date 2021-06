Emocije. Suze. Sjećanja su navrla na lice Sergija Ramosa (35), apsolutne legende madridskog Reala koji je za 27 milijuna eura je kao 20-godišnjak stigao na Santiago Bernabeu, a sad je stigao dan da s njega odlazi u novu sredinu. Nagađa se kako će put bogatog Pariza, ali to još nije sigurno. No, došlo je vrijeme da kaže zbogom voljenom klubu.

- Došao je jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Došao je trenutak da kažem zbogom Real Madridu. Došao sam ovdje još kad me otac držao za ruku - rekao je Ramos pa se slomio u suzama, vjerojatno se prisjetivši dječačkih dana kad je prvi put posjetio stadion koji sad napušta kao legenda. No, uspio se pribrati pa nastavio u prostorijama klupskog trening kampa jer još uvijek traje obnova velebnog stadiona:

- Uzbuđen sam, volio bih da sam se mogao oprostiti na Bernabeuu. Hvala Realu, zauvijek ću Madrid nositi u srcu - rekao je pa opet zaplakao.

Sad već bivši kapetan 'kraljeva' odigrao je 671 utakmicu u dresu Reala te je zabio 101 gol uz 40 asistencija.

- Bilo je to jedinstveno, predivno životno razdoblje. No, sad se otvaraju nova poglavlja u mojoj karijeri u kojoj želim još nekoliko godina igrati na vrhunskoj razini i osvajati trofeje. Svima vam mnogo hvala, ali ovo nije zbogom jer ću vas sve opet vidjeti i vratiti se - zaključio je Ramos, a na to mu je predsjednik kluba Florentino Perez darovao počasnu značku kluba.

Ramos je na Santiago Bernabeu stigao 2005. godine iz Seville za 27 milijuna eura. S Real Madridom osvojio je četiri Lige prvaka, pet puta je bio prvak Španjolske te je osvojio po četiri Kupa kralja i Fifina Svjetska klupska prvenstva. Nakon odlaska Ikera Casillasa iz Reala u srpnju 2015. godine, Ramos je preuzeo kapetansku vrpcu.