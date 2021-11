Nekoć se na utakmice Serie A redovito skupljalo 40.000-50.000 navijača, momčadi su vrvjele svjetskim zvijezdama, a sada su najbolje momčadi lige spale na tek nekoliko iznadprosječnih pojedinaca. Da, to je realnost današnje Serie A.

- Talijanska liga je daleko lošija nego ono što mislimo, to pokazuje najbolja momčad u Italiji, Milan, koji je u Europi ostvario katastrofalan rezultat u četiri utakmice. To mi potvrđuje da je Serie A tek peta najbolja liga Europe - rekao je Antonio Cassano (39) gostujući na BoboTv-u.

Bivši talijanski reprezentativac i nogometaš Intera, Milana, Sampdorije, Rome, Parme, Barija, Hellas Verone, ali i velikog Real Madrida donekle je i u pravu. Pogled na koeficijent najboljih europskih liga kaže da je engleski Premiership najbolje nacionalno prvenstvo, španjolska La Liga je druga po redu, a Serie A je bolje rangirana od njemačke Bundeslige, kao i francuske Ligue 1.

No, Francuzi imaju svoj PSG, Nijemci Bayern München, a Talijani? Prvoplasirana momčad Serie A (čitaj Napoli) igra Europsku ligu, drugoplasirani Milan nakon četiri kola ne zna za pobjedu u Ligi prvaka, Inter se grčevito bori sa Šerifom za prolazak u osminu finala, Atalanti se smiješi relegacija iz natjecanja, dok je Juventus, mora se priznati, maksimalan nakon kola s 12 bodova. No, i 'stara dama' je daleko od dana slave. U Serie A su tek na 10. mjestu s 15 bodova. 'Velika' Roma je od norveškog Bodo/Glimta primila osam komada u dvije utakmice...

Nakon uzbudljive prošle sezone u kojoj je Inter osvojio naslov ispred Milana mnogi su mislili da će Inter nastaviti s pojačanjima i napraviti mega-momčad koja će igrati bok uz bok s Liverpoolom, Realom i Manchester Cityjem, no kriza se ispostavila težom nego što se očekivalo pa su se kineski vlasnici odlučili na prodaju Romelua Lukakua i na dugoročnu stabilnost kluba. Antonio Conte poludio je zbog toga i dao otkaz, no to je trenutačno realnost Serie A...