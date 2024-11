Sesar: Kod Božića se stvorila fama zbog nedolaska. A Šarić nam je prvi čestitao na pobjedi

Hrvatski košarkaši napravili su veliki korak ka plasmanu na Europsko prvenstvu! U krcatom Draženovu domu su u jednoj od ključnih utakmica srušili BiH (89-76) i sada im predstoji obraniti tu prednost za tri dana u Sarajevu. Velika vijest je i što ćemo tamo na raspolaganju imati Marija Hezonju i Danka Brankovića pa ćemo rosterom biti i osjetno jači nego u Zagrebu.

Luka Božić odigrao je fenomenalnu utakmicu i prava šteta što ga u reprezentativnom dresu nije bilo točno sedam godina. Utrpao je 25 koševa, bio prevaga u trenucima kada se lomila utakmica i osigurao izborniku Josipu Sesaru mir uoči uzvrata.

Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Želim čestitati momčadi na velikoj pobjedi. Najveći problem imali smo u napadačkom skoku, zadavali su nam velike probleme, ali uspjeli smo to promijeniti u drugom poluvremenu. Sjajno smo igrali u napadu, imali smo odlične odluke i mislim da smo zaslužili pobjedu. Timski smo odigrali jako dobro, presudila je individualna kvaliteta Božića i Smitha te rola Bundovića u završnici utakmice. Želim zahvaliti svima koji su došli na utakmicu. Ovo je tek prvo poluvrijeme, treba biti euforičan, drugo je u nedjelju. Od ovog trenutka sav fokus je na nedjeljnoj utakmici - rekao je hrvatski izbornik.

Biste li prije utakmice prihvatili plus 13?

- Kako smo krenuli u utakmicu, ne bih. Ali kada su nas sustigli, prihvatio bih tada i plus jedan ha-ha. Upozoravao sam kako oni dugo igraju zajedno, fizički su na visokoj razini i imaju talent. Međutim, smatram kako smo i mi jako talentirani i znao sam da će taj talent doći do izražaja ako u radnom dijelu budemo dobri. Mislim da smo zasluženo pobijedili, ali ne smijemo ići u Sarajevo i razmišljati o koš-razlici. Idemo odigrati hrabro, kao da se ništa nije dogodilo. Priključit će nam se Hezonja i Branković, njima Musa, vidjet ćemo kako će to u rosteru izgledati.

Koliko će u Sarajevu biti drugačija utakmica?

- Sigurno da će biti drugačija. Kada su igrali u veljači protiv Cipra i Francuske, 70 posto napada im je kreirao Džanan Musa. Teško nam se bilo pripremiti za ovu utakmicu jer nismo znali raspodjelu lopte, tko će voditi igru. Veliki broj informacija nismo niti rekli igračima, gledaš u papir, pitaš se je li moguće više, koliko toga ima. Dolaze Hezonja i Musa koji preuzimaju igru na sebe i bit će sigurno drugačije nego danas.

Navijači BiH napravili su sjajnu atmosferu u Draženovu domu, glasno su navijali cijeli susret, a još više decibela očekuje se u Sarajevu.

- Samo njihov naziv, fanaticosi, otkriva kako navijaju, ja se veselim tome. Kao što je tu bilo glasno navijanje, nadam se da ni tamo neće biti problema i da će biti naših navijača koji će nas bodriti.

Fenomenalnu utakmicu odigrao je Luka Božić.

- Odigrao je kao do sada. Kod njega se stvorila fama zbog nedolaska. Od prvog dana sam rekao, tko se ne osjeća psihički spreman, bolje da ne dođe. Nije se osjećao spremnim, sada je došao. Svi znamo što on može, BiH se pripremila za njega, ali izdominirao je. On i Smith bili su motori našeg napada, dolazi Hezonja, vidjet ćemo kako njih dvojicu uklopiti.

Luka Šamanić konačno je debitirao za našu reprezentaciju, već dva mjeseca je bez kluba, dok mu je ovo bila prva utakmica nakon sedam mjeseci.

- Tu sam imao dilemu, mora se respektirati njegovo tijelo i način igre, to nije bilo upitno. Bilo je pitanje koliko može, vadio sam ga nakon četiri minute jer je ulazio u crveno. Znate kada se centar izvlači na tricu i puca s deset metara, onda je u debelom crvenom. On nam je puno pomogao sa svojom figurom.

Kako ukomponirati Hezonju za uzvratni susret u Sarajevu?

- Kad sam gledao Olimpijske igre i vidim Stevea Kerra kako sjedi, samo zatvori oči i rukom pokaže prema klupi. Kada je kvalitetan igrač, sve je lakše. Hezonja i Musa su među top 10 igrača u Europi, možda i top 3. Oni će biti glavne figure utakmice. Ja sam dva ljeta radio s Hezonjom, dobro se uklopio u momčad i osjeti suigrače, zna kada treba na njih prebaciti neke stvari - rekao je Sesar pa otkrio:

- Drago mi je što je Dario Šarić prvi poslao poruku i čestitao nam na pobjedi, to znači kako su svi unutra i kao jedno - zaključio je izbornik.