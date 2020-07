Ciro Immobile dobio je u ponedjeljak opaku konkurenciju kad\u00a0je Ronaldo zabio svoj 30. gol ove sezone u Serie A i tako do\u0161ao jo\u0161 bli\u017ee tituli\u00a0'capocannonierea' - najboljeg strijelca lige. A njih dvojica love i Zlatnu kopa\u010dku za najboljeg strijelca Europe koju zasad dr\u017ei Robert Lewandowski s 34 gola, ali on taj u\u010dinak vi\u0161e ne mo\u017ee pobolj\u0161ati jer je Bundesliga zavr\u0161ila.

Prvo je Ronaldo opet bio 'penaldo', kako ga mnogi vole zvati, a onda je Paulo Dybala bio nesebi\u010dan i dodao Cristianu za veliko slavlje Portugalca i dokaz da jo\u0161 nije pro\u0161lo njegovo vrijeme. A i da voli mijenjati frizure pa je u posljednje vrijeme raspucan i s kovr\u010davom varijantom.

Osim 30 golova u prvenstvenim utakmicama ove sezone, ozna\u010dila je dobra partija sino\u0107 i 51. gol u Serie\u00a0A uop\u0107e za Ronalda. Tako je postao prvi nogometa\u0161 koji je zabio 50 ili vi\u0161e golova u najboljim ligama Engleske, \u0160panjolske i Italije.\u00a0Ima 84 u Premiershipu, 311 u La Ligi i 51 u Serie A.

Osim toga, ova dva gola donijela su Ronaldu i rekord najbr\u017ee postignutih 50 golova u povijesti Serie A. Barem \u0161to se ti\u010de igra\u010da koji su zaigrali od sezone 1994/95. Ranije je uspjelo to i Edinu D\u017eeki\u00a0(66 u Wolfsburgu, 50 u Cityju i 77 u Romi).

- Rekordi su bitni, ali najbitnije je da mom\u010dad pobje\u0111uje - rekao je za Sky Sport Italia Ronaldo nakon utakmice.

- Sjajna smo mom\u010dad i to smo pokazali. Ali uvijek \u017eelimo jo\u0161 vi\u0161e podi\u0107i ljestvicu. Ovi rekordi su divni, ali 'capocannoniere' je prirodan proces koji jednostavno dolazi kada zabijate golove da bi va\u0161a ekipa pobijedila - zaklju\u010dio je.\u00a0

Nova frizura, novi rekordi! CR7 ima 50+ golova u tri elitne lige

Ciro Immobile dobio je u ponedjeljak opaku konkurenciju kad je Ronaldo zabio 30. gol ove sezone u Serie A i tako došao još bliže tituli 'capocannonierea', najboljeg strijelca lige

<p><strong>Juventus </strong>je slavio nad <strong>Lazijem </strong>2-1 u ponedjeljak navečer. Tako su se popeli na osam bodova razlike i korak bliže do svog devetog uzastopnog naslova četiri kola prije kraja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo na treningu</strong></p><p>Dva komada za Juve je zabio portugalski golgeter - <strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35), iako ove sezone nismo toliko često čuli da je imao preveliku naklonost nogometnog puka. Mnogi su mu, slično kao i Messiju ove sezone, predbacivali da su ga 'stigle godine', da je ispao iz forme, da je loš otkako je otišao u Juve. Ali pogodite što! Ronaldo i dalje - ruši rekorde.</p><p>Ciro Immobile dobio je u ponedjeljak opaku konkurenciju kad je Ronaldo zabio svoj 30. gol ove sezone u Serie A i tako došao još bliže tituli 'capocannonierea' - najboljeg strijelca lige. A njih dvojica love i Zlatnu kopačku za najboljeg strijelca Europe koju zasad drži Robert Lewandowski s 34 gola, ali on taj učinak više ne može poboljšati jer je Bundesliga završila.</p><p>Prvo je Ronaldo opet bio 'penaldo', kako ga mnogi vole zvati, a onda je <strong>Paulo Dybala</strong> bio nesebičan i dodao Cristianu za veliko slavlje Portugalca i dokaz da još nije prošlo njegovo vrijeme. A i da voli mijenjati frizure pa je u posljednje vrijeme raspucan i s kovrčavom varijantom.</p><p>Osim 30 golova u prvenstvenim utakmicama ove sezone, označila je dobra partija sinoć i 51. gol u Serie A uopće za Ronalda. Tako je postao prvi nogometaš koji je zabio 50 ili više golova u najboljim ligama Engleske, Španjolske i Italije. Ima 84 u Premiershipu, 311 u La Ligi i 51 u Serie A.</p><p>Osim toga, ova dva gola donijela su Ronaldu i rekord najbrže postignutih 50 golova u povijesti Serie A. Barem što se tiče igrača koji su zaigrali od sezone 1994/95. Ranije je uspjelo to i Edinu Džeki (66 u Wolfsburgu, 50 u Cityju i 77 u Romi).</p><p>- Rekordi su bitni, ali najbitnije je da momčad pobjeđuje - rekao je za Sky Sport Italia Ronaldo nakon utakmice.</p><p>- Sjajna smo momčad i to smo pokazali. Ali uvijek želimo još više podići ljestvicu. Ovi rekordi su divni, ali 'capocannoniere' je prirodan proces koji jednostavno dolazi kada zabijate golove da bi vaša ekipa pobijedila - zaključio je. </p>