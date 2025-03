Šest sati borbe s valovima: 'Hodaju, jedu, dobro su. Ivicu je spasilo ronilačko odijelo...'

Dobro su, sve je u redu, nemaju nikakvih ozljeda, nikakvih posljedica osim onih očekivanih nakon toliko vremena provedenog u vodi. Mi smo ih izvukli iz vode, utoplili ih, dali im malo vode, odnosno ono što im je bilo potrebno u prvom trenutku, i prebacili ih do luke Bar, gdje ih je preuzela ekipa hitne pomoći. Bili su baš dobro promrzli, ali osim toga u dobrom stanju.

Rekao je to jučer jedan od crnogorskih spasilaca koji su u ponedjeljak navečer sudjelovali u velikoj akciji spašavanja našeg proslavljenog skijaša Ivice Kostelića (45) i njegovoga kolege iz Francuske Mathieua Maynadiera. Oni su u ponedjeljak bili na zadnjem dijelu ekspedicije te su se kajacima spuštali rijekom Bojanom do ušća u Jadransko more. No jaka struja i nevrijeme odnijeli su ih na pučinu.

Spasilac je za Sportske novosti ispričao kako se radilo o ekstremnim uvjetima, udarali su ih veliki valovi i kiša, zbog čega im je život bio ugrožen. Ivica je u jednom trenutku pao s kajaka te je šest sati proveo u hladnome moru.

Naime, kako pišu crnogorski mediji, operateri su primili poziv u pomoć od čovjeka s obale. Kako javljaju iz crnogorskog Direktorata za zaštitu i spašavanje, s njima je bio i jedan crnogorski državljanin. Odmah je pokrenuta složena operacija traganja i spašavanja dvojca koji je zapeo u nevremenu.

Spasioci su rekli kako su valovi dosezali i četiri metra, a udari juga bili su i do 40 čvorova. Uključili su se svi raspoloživi državni resursi, pa i helikopter crnogorske vojske. Uz odobrenje su ulazili u albanske unutarnje vode.

Helikopter iz Podgorice je nakon sat vremena optičkim termalnim senzorom locirao dvojac na kajaku oko 1,7 nautičkih milja (3,15 kilometara) od delte rijeke Bojane. Po njih su krenuli spasilački čamci, ukrcali ih i uputili u Luku Bar, gdje ih je čekalo vozilo hitne i prevezlo u Opću bolnicu u Baru.

Ivičina majka Marica otkrila je da su obitelj alarmirali još sinoć.

- Sve je u redu, Ivica je dobro, nije ni izgubio svijest. Najvažnije da je dobro, da je akcija spašavanja protekla u redu i mogu samo reći da će se do kraja tjedna Ivica vratiti u Zagreb. Najvažnije je da mi je dijete dobro. Sad, što se moglo dogoditi, kako je do toga došlo, ne mogu o tome govoriti. Najbitnije je da je on dobro i to je sve što mogu reći - poručila je za portal net.hr.

Naime, Kostelić je prošli tjedan objavio da je 6. ožujka počela skijaška traverza Prokletija/Bjeshket e Nemuna, da ruta slijedi glavni greben Prokletija od kosovsko-albanske granice u Gjeravici do Skadarskog jezera i dalje rijekom Bojanom, a cilj je bio na ušću. Napisao je da je vremenska prognoza povoljna i da se nada sigurnoj i brzoj traverzi.

Nakon nesreće u bolnici ga je posjetio hrvatski veleposlanik Veselko Grubišić i rekao kako je Ivici uvelike pomoglo ronilačko odijelo, koje mu je održavalo tjelesnu temperaturu.

- Ivica se držao za čamac kolege mu Francuza i sreća je da je na sebi imao ronilačko odijelo, koje mu je pomoglo da se ne pothladi - rekao je Grubišić za Večernji list.

Tim je posjetio i crnogorski premijer Milojko Spajić.

- Ivica Kostelić je dobro i oporavlja se u barskoj bolnici. Izuzetno je zahvalan crnogorskoj vojsci na pravodobnoj reakciji, kao i medicinskom kadru naše zemlje. Legendarni hrvatski skijaš boravio je prethodnih dana na Prokletijama i rijeci Bojani promovirajući ljepote ovih naših dragulja, koji, prema Kostelićevim riječima, imaju ogroman potencijal i za ekstremne sportove. Ivice, ponovno nam dođi u goste - piše u Spajićevoj objavi na mreži X.

- Iz Crne Gore nosim samo lijepe uspomene zahvaljujući hrabroj akciji spašavanja iz uzburkanog mora kod Ade Bojane - rekao mu je Kostelić.

Podsjetimo, Kostelić se nakon velike sportske karijere posvetio ekstremnim sportovima. Ova traverza trebala je biti samo još jedna u nizu nakon planinarenja i jedrenja.

Podsjetimo, Kostelić se već jednom našao u pogibeljnoj situaciji na moru. Tijekom oceanske regate Route du Rhum 2022. doživio je "noć iz pakla", kad mu je procurio balastni spremnik, otkazao autopilot i puknuo dio opreme jedrilice.

- Bilo je to kao u filmu katastrofe. More je prodiralo sa svih strana, sve je plivalo u brodu, a ja sam pokušavao ispumpati vodu i istodobno upravljati jedrilicom - opisao je Kostelić tu dramatičnu noć. 