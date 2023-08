Šesta utakmica, ali i drugi kiks. Tko to u klubu misli da Stojković nije pojačanje za ovaj Dinamo!?

Peta utakmica, drugi kiks. Tako otprilike izgleda Dinamov početak nove sezone. Ili jednostavnijim rječnikom "toplo-hladno". Momčad Igora Bišćana osvojila je Superkup, mirno riješila prvu europsku prepreku, ali u prvenstvu... nije dobro. Baš nikako. Zagrepčani su u prva tri kola uzeli tek četiri boda, premalo. I onako, pomalo zabrinjavajuće.

Jučerašnji dvoboj protiv Gorice (0-0) pokazao je veliku nemoć "modrih", posebice u trenucima kada na terenu nisu oni najjači aduti Igora Bišćana - Ristovski, Šutalo, Mihajličenko i Ivanušec. Već smo puno puta pisali kako Dinamo nije ista momčad s Ivanušecom ili bez njega, a dok je najbolji igrač "modrih" još u Zagrebu, samoubojstvo ga je držati na klupi.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

OK, razumijemo da ga nekad kao i u Astani treba odmoriti, ali u dvoboju u kojem vam bodovi "život znače" - to se ne radi. A možda je Bišćan želio vidjeti kako će mu momčad izgledati kad Ivanušec napusti Maksimir. Bolje da to nije vidio... Japanca Kaneka još nećemo ocjenjivati, "šurikenu iz Saitame" još treba vremenu za prilagodbu, Špikić se pak ne snalazi na lijevoj strani.

I ludost je u ovakvoj situaciji prodati Ivanušeca ako na stolu nemate - nemoralnu ponudu. Dinamo je nema, iako su ga u Maksimiru spremni prodati i za 10-ak milijuna eura. Bez obzira što Luka "modrima" na terenu vrijedi 300 milijuna. A novac ne bi trebao biti problem, plaće (više) ne kasne, sjest će novac za Gvardiola (oko 13,6 mil. eura), otići će J. Šutalo, vjerojatno i Livaković za još 25-30 milijuna.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U cijeloj priči bode još jedna stvar. Tko točno u Maksimiru ne želi mladog Luku Stojkovića, tko to misli da 19-godišnji veznjak Lokomotive nije pojačanje za hrvatskog prvaka? Rekli bi, Stojkoviću se u odnosu na ovaj kadar, pa i napadački potencijal (bez Ivanušeca, možda i Petkovića) "modrih" treba podastrijeti crveni tepih. Dinamo s njim u momčadi ne bi 60-ak minuta protiv Gorice ostao bez prilike.

Zagrepčani i dalje traže pojačanja po čitavom svijetu, a najveće im leži samo nekoliko kilometara dalje na Kajzerici. Situacija nije dobra, iako nije ni vrijeme za paniku, prvenstvo je tek krenulo. Dinamo je dvaput u sezonu kretao s četiri boda u prva tri kola (2010/11. i 2021/22.), oba puta uvjerljivo osvajao naslove. Ali, situacija sad nije dobra. A još kad krenu odlasci...