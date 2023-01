Šestorici hajdukovaca prijeti 'slučaj Caktaš'. Ako ne produže ugovor, maknut će ih iz ekipe

Prijelazni rok u HNL-u počinje 18. siječnja, na isti dan kad je na rasporedu zaostala utakmica Gorice i Varaždina (pa nijedni ni drugi neće moći igrati sa zimskim pojačanjima!?), a završava 15. veljače.

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius na predstavljanju novog trenera Ivana Leke jasno su dali do znanja da neće imati razumijevanja za igrače kojima istječe ugovor na ljeto, a ne produže ga do kraja prijelaznog roka.

- Najbolja stvar koju smo napravili u ove dvije godine je da svatko radi svoj posao. Predsjednik vodi klub, sportski direktor drži se sportskog segmenta, a trener vodi svlačionicu. Tu nema nikakve izmjene. Do 15.2. svi imaju priliku produžiti ugovor, tu neće biti promjena. Ne mijenjamo stav što se toga tiče. Svi koji završavaju karijeri u Hajduku ostanu, ali za druge je to izazov za sportskog direktora - rekao je Jakobušić na naše pitanje kakva će biti praksa s igračima koji su ušli u zadnjih šest mjeseci ugovora.

Ne računajući igrače na posudbi, Chidozieja Awaziema (26) i Tonija Borevkovića (25), kao i hajdukovce koji bi na Poljudu trebali završiti karijeru, Danijela Subašića (38) i Nikolu Kalinića (34), poruka je to za još šestoricu igrača.

Radi se prvenstveno o Stefanu Simiću (27), Davidu Čolini (22), Marcu Fossatiju (30) i Janiju Atanasovu (23). Među njima, najveću minutažu imao je Simić (908 minuta u 15 utakmica), blizu je i Fossati (847 u 15), dok su Čolina i Atanasov igrali nešto manje (560 odnosno 517 minuta).

Blizu isteka ugovora je i Mađar Gergo Lovrencsics (34), ali s obzirom na njegove godine upitno je kakva mu je budućnost na Poljudu. Samuel Eduok (28), pak, nije bio u užim planovima, odigrao je tek 23 minute u Kup-utakmici protiv Tehničara i sasvim je izgledno da neće ostati u klubu iduće sezone.

Podsjetimo, prije dvije godine novi ugovor odbili su potpisati kapetan Hajduka Mijo Caktaš i Libanonac Bassel Jradi, a sportski direktor Nikoličius nije imao milosti i poslao ih je u B momčad do isteka ugovora. Obojica su otišla iz Splita bez odštete.

A što je s pojačanjima?

- Ne želim govoriti o imenima koja bi trebala doći. Znate kako diskretno radimo na pojačanjima u ove dvije godine, tako ćemo i nastaviti. Doveli smo golmana Ivana Lučića, prodali Biuka i Ljubičića, Šarić je otišao u Muru, Vuković je potpisao posudbu s pravom otkupa u Al Faisaly, Krolo je otišao na posudbu u Šibenik, Dimitrov je potpisao raskid ugovora - rekao je Nikoličius i poručio:

- Puno je igrača koje skautiramo, s kojima pregovaramo. Ima igrača koji su nas odbili, to je normalno. Sad kad imamo Ivana, diskutirat ćemo o pojačanjima i nadam se da ćemo jako brzo prezentirati nekoga...

Zanimljivo, sportski direktor Hajduka ovaj je put, za razliku od prošlih obraćanja medijima kad je službeno govorio gotovo isključivo na engleskom, komunicirao samo na hrvatskom. I to - dosta dobro.

A nakon Stipe Biuka i Marina Ljubičića, idući veći izlazni transfer mogao bi napraviti Luka Vušković (15).

- Ne prodajemo budućnost za sigurnost, to smo pokazali ostavivši Stipu dvije godine, Marina godinu i pol. Imali smo ozbiljne ponude za Stipu, neke smo odbili mi, jednu on. Ovo je najveća, među Top 5, i dobro smo napravili. Vuškovića možda prodamo u šestom mjesecu, ali ne moramo da preživimo, samo ako to želimo i ako on to želi - kazao je Jakobušić.

