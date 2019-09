Sestra NBA zvijezde Leonarda optužena je za ubojstvo starice

Sestra Kawhija Leonarda, NBA zvijezde i MVP-a ovogodišnjeg finala, Kimesha Monae Williams, optužena je za pljačku i ubojstvo, pišu američki mediji.

Njegova sestra je s Candace Tai Townsel u WC-u kasina Temecula u Las Vegasu fizički napala i opljačkala Afaf Anis Assad (84). Razbile su joj lubanju te ukrale torbicu u kojoj je bilo između 800 i 1200 dolara. Napad se dogodio 31. kolovoza, a napadačice su uhićene tri dana kasnije. Žrtva je 4. rujna podlegla ozljedama u bolnici.

