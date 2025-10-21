Sestre i roditelji Luke Modrića stigli u HNK Zadar. Gledali su predstavu o njegovom životu

Predstavu "Luka Modrić: Moja Igra" su u HNK Zadar došli pogledati roditelji kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, Stipe i Radojka Modrić, a s njima su bile i Lukine sestre, Jasmina i Diora, te Diorin suprug. Redateljica predstave, Arija Rizvić, objavila je nekoliko fotografija na Instagramu s obitelji Modrić nakon sjajne predstave.

Foto: Instagram

Modrićeva obitelj rijetko izlazi u javnost, ali mu je najveća podrška na svijetu. Otac Stipe ne propušta ni jednu utakmicu reprezentacije, a ni Milana u kojem njegov sin piše nove stranice nogometne povijesti. Nakon što je Luka osvojio Zlatnu, njegov otac nje mogao sakriti suze, a svog sina je nazvao genijem te je više puta ponovio kako je ponosan na njega.

Foto: Instagram

Arija Rizvić je predstavu "Luka Modrić: Moja igra" režirala u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom i Boss teatrom. Valentina i Luka Mavretić autori su teksta, glavni glumac, koji glumi Modrića, je Matej Đurđević, a s njim na sceni su još i Gloria Dubelj te Denis Bosak. U predstavi se tematizira Modrićev život te se kroz lik mladića, koji je svladao brojne prepreke kako bi postao najbolji nogometaš na svijetu, šalju poruke o odrastanju, žrtvi i uspjehu. Predstava posebno može motivirati djecu kojima Modrić može postati inspiracija, pisalo je u najavi predstave.