Sevilla bi htjela Raketu natrag! Monchi: Savršeno bi se uklopio

Španjolski nogometni klub Sevilla, za koju je Ivan Rakitić igrao od siječnja 2011. do srpnja 2014., voljela bi vratiti hrvatskog reprezentativca iduće ljeto no pitanje je hoće li imati potreban novac.

- On bi se savršeno uklopio. Sada imamo na toj poziciji igrača koji se također perfektno uklapa, a to je Éver Banega. No brine nas sadašnjost u prvenstvu i Europskoj ligi, natjecanjima u kojima želimo ostvariti ciljeve - rekao je u utorak Sevillin sportski direktor Monchi tijekom jednog promotivnog događaja.

Éveru Banegi, 31-godišnjem veznom igraču, za šest mjeseci istječe ugovor sa Sevillom pa uprava razmišlja o mogućoj zamjeni.

- Već sam počeo kontaktirati neke zastupnike razmišljajući o ljetnom prijelaznom roku. Imam sastanke i planirana putovanja vezana za iduću sezonu. Bilo je operacija koje su se znale zaključiti u tjedan dana ali i onih za koje su trebala dva mjeseca jer se tijekom pregovora nismo uspijevali dogovoriti oko iznosa. Kada su igrači slobodni kontakti počnu puno ranije, osam ili devet mjeseci ranije - dodao je Monchi.

Rakitić, 31-godišnji vezni igrač, ima ugovor s Barcelonom na još godinu i pol dana, do lipnja 2021. godine. No njegov ostanak ondje iduće ljeto je neizvjestan premda on od dolaska 2014. ponavlja da se vidi jedino u Barceloni.

U nedjelju navečer se obrušio na upravu svog kluba.

- Ne zaslužujem, niti sam zaslužio, određeno ponašanje. Mogu jasno reći da je bilo više stvari koje mi se nisu svidjele. To znaju oni koje donose odluke, a to znamo i mi. No ponekad moraš prihvatiti stvari koje ne razumiješ i gledati prema naprijed - rekao je novinarima nakon utakmice Barcelone i Levantea.

Prošlo ljeto je Barcelona dovela mladog Frenkieja de Jonga iz Ajaxa koji je zauzeo Rakitićevo mjesto na sredini terena, a on je većinu prvog dijela sezone proveo na klupi. Uprava nije bila demantirala medijska nagađanja o mogućoj prodaji Rakitića ili njegovoj razmjeni za napadača Neymara iz PSG-a.

- Za klub mora biti najbolje ono što je najbolje za nas igrače. Nismo ovdje kako bismo se smijali i zbijali šale - dodao je Rakitić ne iznoseći detalje.

Od ljeta 2017. do ljeta 2019. bio je igrač s najviše nastupa za Barcelonu pod vodstvom trenera Ernesta Valverdea, no to se promijenilo na početku ove sezone.

Španjolska radijska postaja Cadena SER izvijestila je u utorak da je Atlético Madrid uspostavio kontakte oko mogućeg dovođenja Rakitića iduće ljeto. No iz Atlético Madrida rekli su Hini da im on sada nije zanimljiv nego da traže napadača.

No na Sánchez Pizjuánu pozorno prate što se događa s njihovim nekadašnjim kapetanom. Rakitić je, naime, u svojoj posljednjoj sezoni ondje predvodio Sevillu do naslova pobjednika Europske lige prije nego je prešao na Camp Nou.

- Ne znam hoće li doći za nekoliko godina, no trenutačno je to jako teško izvedivo - rekao je u prosincu Sevillin sportski direktor Monchi.

On je prije osam godina bio doveo Rakitića iz Schalkea u Sevillu.

- Ivan sada ima ugovor s Barcelonom. No naš klub mu nije prestao biti drag. Ali, ponavljam, njegov dolazak trenutačno ne možemo razmatrati - dodao je uoči otvaranja zimskog prijelaznog roka.

- Sevilla nema mogućnost platiti onoliko koliko zarađuje Rakitić - rekao je dužnosnik Seville u telefonskom razgovoru za Hinu u prosincu.

Premda je početkom ove sezone sve upućivalo na to da ga katalonski klub želi prodati, on sam je rekao da je Barca najbolje mjesto za njega ukoliko može igrati ondje. S njom je osvojio četiri od mogućih pet naslova prvaka Španjolske, a došao je i do pehara Lige prvaka. Njegovoj supruzi Raquel i kćerima je dobro u Barceloni.

Foto: John Walton/Press Association/PIXSELL

Pa ipak, Raquel je iz Seville te ondje često odlaze. Kada Rakitić gostuje na Sánchez Pizjuánu domaći navijači ga pljeskom dočekuju a on ih odlazi pozdraviti.

- Budem li opet nosio dres nekog prijašnjeg kluba, to će biti dres Seville. Nadam se da će se to ostvariti jednog dana - izjavio je Rakitić u prosincu prilikom primanja nagrade sportskog portala El Desmarque.

- Sevilla je iz godine u godinu sve bolja i snažnija, a to me čini ponosnim i sretnim. San mi je jednog dana opet obući njen dres - dodao je.

Sevilla dijeli treće u prvenstvu s Getafeom, te ima deset bodova manje od vodećeg Real Madrida. Klub iz četvrti Nervión ove se godine nada osvajanju Europske lige, natjecanja kojeg je osvajao od 2014. do 2016. godine.

Tijekom ljetošnjeg prijelaznog roka Sevilla je promijenila čak 23 igrača te je na pojačanja potrošila 57,5 milijuna eura više nego je zaradila prodajom svojih igrača. U srpnju je na klupu dovela Julena Lopeteguija, bivšeg trenera Real Madrida i Španjolske.

Upitan nadaju li se sada i dovođenju Rakitića, Sevillin predsjednik José Castro rekao je u prosincu novinarima: "Vrijeme će pokazati je li to izvedivo ili nije".

