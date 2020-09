Kako bi ipak spasio Shaqa neugode, komentator Ernie Johnson je dodao kako je Dragi\u0107 Slovenac.

Shaq naljutio Slovence: Nemam pojma odakle je Goran Dragić

<p><strong>Bojan Bogdanović</strong> je bio nezaustavljiv do prisilne pauze zbog korona virusa, <strong>Nikola Jokić</strong> iz večeri u večer pokazuje svoju klasu, no ovo što u posljednje vrijeme radi slovenski košarkaši...</p><p>Fantastični <strong>Luka Dončić</strong> je pošteno namučio jedne od glavnih favorita za naslov. Uz brojne prljave igrice nad njim, Clippersi su teže od očekivanog izbacili Dallas, no Luka je pokazao da je već jedan od najboljih na svijetu. Njegovim sjajnim partijama pridružio se <strong>Goran Dragić</strong> (34) koji igra bolje nego ikad.</p><p>Sezonu je započeo na klupi, a mjesto u prvoj petorci uzeo mu je Kendrick Nunn. No kako je vrijeme odmicalo, Eric Spoelstra je shvatio da nema smisla takvog igrača držati na klupi. I bio je u pravu. Dragić je u balonu u Orlandu pokazao svoju klasu.</p><p>U metli protiv Indiane u prvom kolu doigravanja je sve četiri utakmice išao preko 20 koševa, a u istom ritmu je bio i protiv snažnih Milwaukee Bucksa (115-104) polufinalu konferencije kojima je utrpao 27 poena. On i Butler punili su njihov koš, Dragić je uz to razigravao i asistirao, a sjajni Bam Adebayo nije dao mira Antetokounmpu koji je ostao na samo 18 koševa. Miami u ovome trenutku izgleda kao stroj.</p><p>No neki i dalje ne znaju koje je Goran nacionalnosti. I to ne bilo tko. Već <strong>Shaquille O'Neal</strong>, bivši igrač Miamija s kojima je osvojio naslov 2006. i čovjek koji je već godinama stručni komentator.</p><p>- Ne treba zaboraviti da je nekoliko godina igrao iza Stevea Nasha (Phoenix), zna kako probiti reket. Ujedno je dobar strijelac i jedan od najboljih igrača iz zemlje iz koje dolazi - kazao je Shaq, a onda je uslijedilo pitanje o kojoj je zemlji riječ.</p><p>- Nemam pojma - rekao je on, a svi ostali su prasnuli u smijeh.</p><p>Kako bi ipak spasio Shaqa neugode, komentator Ernie Johnson je dodao kako je Dragić Slovenac.</p><p>Obzirom na svoju ulogu stručnog komentatora, O'Neal će se ubuduće ipak morati malo bolje pripremati za utakmice...</p>