Hrvatski nogometni savez završio je središnji postupak licenciranja klubova u prvom stupnju za sezonu 2021./2022. Šibenik je jedini prvoligaški klub koji nije dobio licencu za sljedeću sezonu. Razlog leži u financijskom izvještaju za 2020. godinu, koji klub i dalje nije objavio.

"Rok za dostavu molbe za Uefa licencu, Uefa Ligu prvakinja, Licencu za I. HNL i Licencu za II. HNL, te propisane dokumentacije bio je 31. siječnja 2021. godine, dok je rok za dostavu financijske dokumentacije bio 1. travnja 2021. To je i datum do kojeg su klubovi – tražitelji licence, između ostalog, trebali dokazati da su podmirili financijske obveze koje su dospjele do 31.12.2020. godine prema drugim nogometnim klubovima (djelatnosti transfera igrača, odnosno stjecanja / otuđivanja registracija igrača), te prema zaposlenicima i državi (porezi i doprinosi za zaposlenike).

Prije opisane obveze se ne smatraju dospjelima ako su do 31. ožujka 2021. bile plaćene, ili je s vjerovnikom zaključen sporazum o odgodi plaćanja, ili su iste predmetom spora koji se vodi pred nadležnim nacionalnim ili međunarodnim nogometnim tijelima ili redovnim sudovima, a koji nije okončan pravomoćnom odlukom. U odnosu na obveze prema zaposlenicima, kao što je prethodno spomenuto, tražitelji licence imali su mogućnost koristiti prije opisanu posebnu mjeru koja se može koristiti isključivo u Središnjem postupku licenciranja za natjecateljsku sezonu 2021/22. godinu.", stoji na službenim stranicama HNS-a.

Uefa licence za sljedeću europsku sezonu dobili su svi aktualni prvoligaši izuzev Šibenika koji nije dobio licencu ni za 1.HNL. jer do zakonski propisanog roka nije objavio revidirani financijski izvještaj za 2020. godinu ni iznos koji je klub u prošloj godini platio posrednicima i agentima u transferima.

Klub ima pravo žalbe do 5. svibnja 2021. te u tom postupku može iznijeti nove činjenice ili dokaze, kao i prijedloge novih dokaza. Ili jednostavno, mogu objaviti financijsko izvješće te izbjeći daljnje probleme i sankcije.

Od drugoligaša su licencu za 1.HNL dobili su tek Cibalia i Hrvatski Dragovoljac s tim da Vinkovčani nisu u najboljoj poziciji za uopće izboriti plasman u prvi rang hrvatskog nogometa. Sedam kola prije kraja prvenstva su 10. momčad 2.HNL s devet bodova zaostatka za vodećim BSK Bijelim Brdom. Hrvatski Dragovoljac, s druge strane, ima dva boda manje od vodeće momčadi 2. HNL, ali i dvije utakmice manje.

Licence za Uefa Ligu prvakinja 2021./2022. dobili su ŽNK Osijek i ŽNK Split.