Komisija nogometnih sudaca HNL-a počinje s radom 15. travnja, vijest je to koja je danas odjeknula hrvatskim nogometom!

Podsjetimo, nakon teških optužbi iznesenih od strane čelnika Dinama, Gorice, Slaven Belupa i Rijeke na račun sudaca Izvršni odbor HNS-a je 10. veljače raspustio je Komisiju i od tada se hrvatske nogometne lige igraju bez ljudi nadležnih i odgovornih za suđenje!

Mjesec dana nakon raspuštanja Komisije, formirana je nova na čijem je čelu izabran Bruno Marić, a ni ta odluka nije mogla proći bez skandala. Damir Batinić, kojemu je ponuđena pozicija dopredsjednika, podnio je ostavku i dao opsežno priopćenje za javnost u kojem je, između ostalog, naveo da mu je "Bruno Marić ponudio pomoć pri lobiranju kod Zdravka Mamića" te poručio "da Marić ima obraza, nikad ne bi prihvatio funkciju predsjednika Komisije".

Novoizabrana Komisija sudaca trebala je s radom, sukladno odluci IO HNS-a, početi tek po završetku aktualne sezone, no, došlo je do preokreta pa će hrvatski nogomet osam kola (budući da će se do tada odigrati 28 kola) do kraja prvenstva ipak imati to 'tijelo'. Do preokreta je došlo na jučerašnjoj sjednici Izvršnog odbora HNS-a gdje je su odlučili kako će Komisija krenuti s radom 15. travnja.

Podsjetimo, za predsjednika, odnosno dopredsjednika Komisije izabrani su Bruno Marić i Vlado Svilokos, dok su ostali članovi Ivica Modrić, Edi Šunjić, Ante Vučemilović Šimunović mlađi, Šime Vukić i Tomislav Petrović.