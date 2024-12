Šibenik: Na utakmicu protiv Hajduka smiju samo oni koji su ove sezone već bili na Šubićevcu

Šibenik je odlučio promijeniti pravila o kupnji ulaznica za utakmicu s Hajdukom. Ranije su sa Šubićevca objavili kako će ulaznice za glavnu, zapadnu tribinu moći kupiti isključivo stanovnici Šibensko-kninske županije. Nakon toga se u javnosti pojavila snimka na kojoj huligan napada navijače koje je nazvao hajdukovcima i prijeti im da ne smiju kupiti ulaznice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:29 Verbalni sukob navijača Šibenika prema navijačima Hajduka | Video: čitatelj/24sata

Nakon tih događaja, šibenski torcidaši su u teretnim kombijima stigli na stadion, pod jakim policijskim osiguranjem kupili ulaznice za zapadnu tribinu, a zatim ulicama zapjevali: "Došli smo vam rušit kuće, domove, neka naša pjesma svud odjekuje. Neka cijeli Šibenik sada zna da došla je Torcida i bit će nereda, i bit će nereda."

Očito su takve scene, koje ne želimo gledati na hrvatskim nogometnim terenima, utjecale na promjenu pristupa Šibenika. Klub je sada najavio da će ulaznice moći kupiti samo oni koji su ranije ove sezone bili na utakmicama Šibenika. Još uvijek nije poznato što će biti s već prodanim ulaznicama, a ovaj ogled bit će prva utakmica na kojoj će se primjenjivati nova pravila. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Ovim putem Vas obavještavamo da će se prodaja ulaznica za nadolazeći susret između HNK Šibenik i HNK Hajduk Split, koji je na rasporedu u nedjelju s početkom u 17:30, od sutra do završetka prodaje vršiti isključivo na Ticket pointu Zapadne tribine stadiona Šubićevac (kućica uz pomoćni teren). Prodaja ulaznica bit će organizirana od srijede do subote, u terminu od 9:00 do 16:00 sati.

S obzirom na veliki interes javnosti za ovaj susret, pravo na kupnju ulaznica imat će isključivo navijači koji su prisustvovali utakmicama HNK Šibenik u ovoj sezoni. Ovim potezom želimo nagraditi njihovu vjernost i omogućiti im da osiguraju svoje mjesto na tribini.

Prodaja ulaznica više se neće obavljati u Sport Loungeu jer nam je sigurnost i zaštita klupskog inventara, zaposlenika te djece koja pohađaju Školu nogometa na prvom mjestu. Važna napomena: Zapadna tribina namijenjena je isključivo navijačima HNK Šibenik. Svaki posjetitelj obvezan je ponašati se u skladu s pravilima koja vrijede za sportska natjecanja.

Osobama s obilježjima drugih klubova ulaz na Zapadnu tribinu neće biti dozvoljen. Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i podršci", stoji u priopćenju.

Utakmica se igra u nedjelju u 17.30, a prijenos je na MAXSportu 1.