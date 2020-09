Šibenik za 100.000 € prodan Kolumbijcima! Vijećnici se bune: 'Tamo rade kokain i peru lovu'

<p>Šibensko gradsko vijeće prihvatio je danas većinom glasova ponudu kolumbijskih investitora, tvrtke Football Smart International, za otkup HNK Šibenika. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šubićevac</strong></p><p>- Na natječaju su zaprimljene dvije ponude: tvrtke <strong>Football Smart International</strong> d.o.o. registrirane u Zagrebu koja je ponudila 751 tisuću kuna te tvrtke Galaxy Capital iz Maroka koji su ponudili 420 tisuća kuna. Prihvaćena je ponuda tvrtke Football Smart International – rekao je kratko pročelnik za financije <strong>Slobodan Tolić </strong>pa dodao da je tijekom zadnjih par godina dvadesetak tvrtki pokazalo interes za kupnju kluba sa Šubićevca, no cijela priča ne drži vodu za nezavisnog vijećnika <strong>Ivu Glavaša </strong>koji je apelirao na vijećnike da ne glasaju za ovaj prijedlog, prenosi <a href="https://www.sibenik.in/sibenik/hnk-sibenik-ide-u-ruke-kolumbijaca-nakon-zustre-rasprave-protiv-glasala-samo-dva-vijecnika%20%20%20%20/127415.html" target="_blank">Šibenik.in.</a></p><p>- Gdje nalazite ove ponuditelje? Ovog ste našli u Kolumbiji. Za ne povjerovati. Prvo ste ga pokušali prodati kontroverznom Indijcu, ali onda su intervenirali državni organi. Tko je taj misteriozni Eduardo Fernando Zapata Sierra? Zašto ste klub praktički poklonili? Možete li pronaći nekog respektabilnog kupca i prodaju obaviti onako kako se to radi u zapadnim zemljama? Očito ne možete. Kolumbija je proglašena visoko rizičnom državom u području pranja novca. Tamo raste i proizvodnja kokaina. Vi morate znati tko je taj Eduardo Fernando Zapata Sierra. Niste ni znali tko je prvi kupac, pa vidite kako je to završilo. Molimo da nam dostavite dokaz o poslovanju Kolumbijca - rekao je.</p><p>Tihomir Paškov, predstavnik Povjerenstva koje je odlučivalo o ponudama, rekao je da je sve uređeno ugovorom. </p><p>- Demistificirajmo prvo priču da klub vrijedi 59 milijuna kuna. Klub ne vrijedi toliko, to je nominalni temeljni kapital društva. Drugo, što će biti nakon pet godina? Sve je definirano u članku 7 ugovora. Mi klub ne možemo prodati bez prava igranja na sportskim terenima. Mislim da je ovim ugovorom grad osiguran što se tiče činjenice da klub ne može zloupotrijebiti to pravo igranja jer u ugovoru između grada i nogometnog kluba piše za koje namjene je to pravo korištenja. To nije za organiziranje kockarskih igara. Neće se moći druge djelatnosti obavljati, već isključivo sportsko-natjecateljske djelatnosti. Ne ulazeći u to tko je kupac, postoje nadležna tijela koja će provjeriti transakcije – istaknuo je Paškov. </p><p>Za riječ se ponovno javio Glavaš. </p><p>- Nakon ovog suhoparnog pravnog izlaganja, meni je potpuno jasno o čemu se ovdje radi. Ova gradska uprava nema ljubavi prema ovom klubu – konstatirao je. </p><p>Rikardu Marenziju (NLSP) sporan je dio izjave investitora u kojoj navodi da je spreman u klub sa Šubićevca dovesti osam neeuropskih igrača. </p><p>- Želimo li mi stvarno takav klub, da osam neeuropskih igrača igra i da je pitanje hoće li naše dite uopće zaigrati. Želimo li ovakav profesionalni sport u Šibeniku? – zapitao se. </p><p>Prodaju nogometnog kluba Antun Dobra usporedio je s prodajom Rockefller centra u New Yorku.</p><p>- Kada se taj centar prodavao svi su skočili na noge jer su ga planirali kupiti Japanci. Građani su se pitali hoće li Japanci raditi u njihovom centru, a onda je došao Donald Trump i kazao kako će tu raditi domaći ljudi i kako kupnja centra znači nova radna mjesta za njih – ispričao je.</p><p>Na kraju su protiv prijedloga glasali samo Ivo Glavaš i Dalibor Perak, četvero vijećnika bilo je suzdržano, a 14 za te je prijedlog o prodaji kluba prošao.</p>