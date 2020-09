- Dinamo ima obavezu prema nositelju TV prava i to smo uredno ispunili, za razliku od nekih klubova koji \u010desto to eskiviraju. Ovdje je rije\u010d o internoj emisiji HNK Hajduk.\u00a0Uostalom, u Europi je pravilo da se takve stvari poput gostovanja igra\u010da i trenera dogovaraju prije utakmice, a ne da ih se navla\u010di za rukav ispred svla\u010dionice kao da smo na placu. Kolege iz Hajduka \u0107e to valjda nau\u010diti s vremenom - rekao nam je glasnogovornik Dinama te nadodao\u00a0kako ni na doma\u0107im utakmicama nema razgovora s novinarima, osim slu\u017ebenih izjava, sukladno uputama HZJZ-a i epidemiolo\u0161kim mjerama za sprje\u010davanje \u0161irenja zaraze korona virusom.

Mirtina poruka dinamovcima? 'Ne daj svijetu da promijeni tvoj osmijeh, ti njime mijenjaj svijet'

Nogometaši Dinama nisu došli dati izjave u Hajdukovu emisiju nakon što su slavili u derbiju (2-1), a začudilo je to voditeljicu Mirtu Šurjak koja se prvi put oglasila nakon 'incidenta'

<p>Uvijek su u studiju igrači obje momčadi jer je to profesionalno, i svi se odazovu, pobijedili ili izgubili. No, igrači Dinama nisu došli, rekla je<strong> Mirta Šurjak </strong>u emisiji '<strong>Hajduk </strong>digital live' nakon pobjede <strong>Dinama </strong>u Splitu (2-1), a nakon toga je krenulo prepucavanje dva najveća hrvatska kluba preko medija. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Mirtom Šurjak</strong></p><p>Nakon svega smo pokušali kontaktirati Mirtu, ali ona nije željela komentirati spornu situaciju. Ipak, oglasila se na svom Instagram profilu.</p><p>- Koristi osmijeh kako bi mijenjao svijet, ne daj svijetu da promijeni tvoj osmijeh - napisala je voditeljica.</p><p>Je li to bila poruka glavnim rivalima splitskog kluba kako neće skinuti osmijeh s njenog lica? Moguće. Prvi je to put da u emisiji 'bilih' nakon utakmice izjave nije dao nitko iz gostujućih redova, a 'modri' su kasnije i preko glasnogovornika <strong>Alena Lesičkog</strong> poslali jasnu poruku:</p><p><strong>Pogledajte emisiju (tema nedolaska Dinamovih igrača kreće od 9:00):</strong></p><p>- Dinamo ima obavezu prema nositelju TV prava i to smo uredno ispunili, za razliku od nekih klubova koji često to eskiviraju. Ovdje je riječ o internoj emisiji HNK Hajduk. Uostalom, u Europi je pravilo da se takve stvari poput gostovanja igrača i trenera dogovaraju prije utakmice, a ne da ih se navlači za rukav ispred svlačionice kao da smo na placu. Kolege iz Hajduka će to valjda naučiti s vremenom - rekao nam je glasnogovornik Dinama te nadodao kako ni na domaćim utakmicama nema razgovora s novinarima, osim službenih izjava, sukladno uputama HZJZ-a i epidemiološkim mjerama za sprječavanje širenja zaraze korona virusom.</p><p>Izazvalo je to i reakciju 'bilih' čiji je Odjel za odnose s javnošću poručio: </p><p>- Moramo demantirati navode glasnogovornika Dinama koji je izjavio da se igrače potezalo za rukav nakon utakmice. Glasnogovornika Dinama se pitalo želi li da njegovi igrači sudjeluju u Hajdukovoj emisiji na što je on odgovorio: “Ne biste ni vi došli u našu emisiju”. Dosadašnja praksa sa svakim gostujućim klubom je bila da se njihovim igračima i trenerima dala prilika za kratak osvrt na utakmicu uz dozvolu press službe ili glasnogovornika gostujućeg kluba, a tom praksom smo se vodili i ovaj put. A priče s placa ostavljamo onima koji se vole spuštati na taj nivo.</p>