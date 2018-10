Šifo: Bišćan je ovime zalupio vrata svim Hrvatima na Cipru

Ciparski Anorthosis je prije nekoliko dana potpisao nekakvu vrstu ugovora s Igorom Bišćanom, ali onda je za njih uslijedio šok. Igrači su na treningu očekivali bivšeg stopera Dinama, ali onda su saznali da je on postao trener Rijeke. Takvo 'zabijanje noža u leđa' posebno je uznemirilo dvojicu Hrvata Gordona Schildenfelda i Danijela Pranjića.

- Baš je mene predsjednik kluba pitao o Igoru Bišćanu, a ja sam kazao sve najbolje, rekao da bi on bio izvanredan trener za naš klub. I onda se dogodi ovo, neshvatljivo - rekao je Šifo za Sportske novosti pa nastavio:

- Danas mi je predsjednik poslao poruku; 'to su vaša hrvatska posla'. Zamislite kako sam se osjećao. Sad se Pranja i ja moramo pravdati na način 'pa znate, pa nije, pa ovo, pa ono'... Užasno nam je neugodno. Bišćan je sad ovim potezom zatvorio ulaz svim Hrvatima na Cipar! Sad će svi dobro razmisliti hoće li dovesti nekoga iz Hrvatske. Baš nam je teško, nas se pitalo za Bišćana, obojica smo rekli “da, naravno”. Trenerske vrijednosti Bišćana su vrhunske. Sad se ovaj događaj tiče nas, stvarno nije bilo korektno

- S obzirom na to da je potpisao ugovor, ja ne vjerujem da će na ovome završiti. Ne znam za pravne posljedice, ali držim da to ne ide samo tako. Ja to nikad ne bih mogao napraviti.

